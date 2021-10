Arisa gelosa di Vito Coppola a Ballando con le stelle?/ Intesa speciale: amore…

Nascerà l’amore tra Arisa e Vito Coppola tra una prova e l’altra per Ballando con le stelle 2021? Il programma di Milly Carlucci è iniziato da due settimane, ma il gossip sta già travolgendo alcuni concorrenti. Dopo quello nato intorno ad Andrea Iannone e Lucrezia Lando, Alberto Dandolo lancia un’indiscrezione su Arisa e Vito Coppola. La cantante, dopo essere stata un’insegnante di canto della scuola di Amici, ha deciso di scendere in pista e trasformarsi in una ballerina. Al suo fianco c’è il maestro Vito Coppola che la sta guidando in un’avventura che sta divertendo davvero molto Arisa.

Single dopo la storia con Andrea Di Carlo con cui ha vissuto diversi alti e bassi, Arisa si sta godendo la nuova avventura professionale. In sala prove sfoggia tutta la sua energia e simpatia e, tra un allenamento e l’altro ha legato in modo particolare con Vito Coppola con cui avrebbe un’intesa speciale come fa sapere Dandolo.

Intesa speciale a Ballando con le stelle 2021 tra Arisa e Vico Coppola: nascerà l’amore?

Gelosia e feeling speciale tra Arisa e Vito Coppola secondo quello che scrive Alberto Dandolo nella rubrica “Ah saperlo” pubblicata sul settimanale Oggi nel numero in edicola dal 28 ottobre. “Arisa si dice entusiasta di questa nuova avventura e non perde occasione per elogiare pubblicamente Vito Coppola, il suo giovane e aitante maestro di ballo. Dietro le quinte dello show si mormora maliziosamente che Arisa sia gelosissima di Vito e che i due siano legati da un’intesa speciale. Solo feeling professionale? Ah saperlo..”, scrive Dandolo.

Sulla pista di Ballando con le stelle sono nati grandi amori, alcuni finiti nel corso del tempo ed altri che durano ancora come quello tra Massimiliano Rosolino e Natalia Titova. Nascerà l’amore anche tra Arisa e Vito Coppola?



