Ballando con le stelle 2021, 2a puntata/ Diretta e eliminati: Vincenzo Salemme ballerino per una notte

Ballando con le stelle 2021, anticipazioni e diretta 23 ottobre

Dopo la prima puntata che ha visto il trionfo di Arisa incollando davanti ai teleschermi 3.991.000 spettatori pari al 23.92%, Ballando con le stelle 2021 torna in onda oggi, sabato 23 ottobre, con la seconda puntata. Milly Carlucci, perfetta padrona di casa, insieme a Paolo Belli che, con la la sua Bing Band accompagna con la musica dal vivo tutte le esibizioni delle coppie in gara, sono pronti ad accogliere anche l’ospite della serata.

Andrea Iannone e Lucrezia Lando come Todaro e Isoardi?/ Dagospia: "Flirt presunto..."

Dopo il grande Pippo Baudo, questa sera, a scendere sulla pista da ballo di Raiuno, sarà uno degli attori e registi più amati dal pubblico italiano ovvero Vincenzo Salemme che, per una sera, si trasformerà in ballerino per una notte. Ad accompagnarlo nella sua performance sarà Ornella Boccafoschi. La sua esibizione sarà valutata dalla giuria Guillermo Mariotto, Fabio Canino, Ivan Zazzaroni, Selvaggia Lucarelli, capitanata da Carolyn Smith e il voto formerà un bonus che sarà assegnato ad una delle coppie in gara.

"Andrea Iannone se trom*i come parcheggi..."/ Biglietto dopo Ballando con le stelle..

Ballando con le stelle 2021: le coppie in gara

Durante la prima puntata, i concorrenti che hanno stupito la giuria sono stati Morgan, Bianca Gascoigne ma anche Sabrina Salerno intorno alla quale ci sono aspettative molto alte. Questa sera riusciranno a confermare la prima impressione? Con loro, naturalmente, nel corso della serata, scenderanno in pista tutte le altre coppie. A sfidarsi, dunque, durante la seconda puntata di Ballando con le stelle saranno:

Andrea Iannone – Lucrezia Lando; Al Bano – Oxana Lebedew; Arisa – Vito Coppola; Alvise Rigo – Tove Villfor; Bianca Gascoigne – Simone Di Pasquale; Fabio Galante – Giada Lini; Federico Lauri – Anastasia Kuzmina; Memo Remigi – Maria Ermachkova; Mietta – Maykel Fonts; Morgan – Alessandra Tripoli; Sabrina Salerno – Samuel Peron; Valeria Fabrizi – Giordano Filippo; Valerio Rossi Albertini – Sara Di Vaira.

Sabrina Salerno "Ho seno prosperoso non esagero con le mosse sexy"/ Il suo 'difetto' a Ballando con le stelle

Alessandra Mussolini ci sarà a Ballando con le stelle 2021 dopo le polemiche?

La seconda puntata di Ballando con le stelle 2021 comincerà con il giallo di Alessandra Mussolini a cui Milly Carlucci ha affidato il compito di “commentatrice a bordo campo senza posto fisso” insieme ad Alberto Matano e Roberta Bruzzone. Negli scorsi giorni, tuttavia, con un post pubblicato su Instagram, la Mussolini ha lasciato intendere di poter lasciare la trasmissione.

A scatenare la reazione della Mussolini è stato un commento di Selvaggia Lucarelli che, commentando la presenza di Alessandra a Ballando, ha detto: “Le dittature finiscono prima o poi“. Attualmente, sul profilo Instagram della Mussolini, tutto tace: per scoprire, dunque, se Alessandra sarà in puntata, sarà necessario aspettare l’inizio della puntata.

© RIPRODUZIONE RISERVATA