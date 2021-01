Arisa: “Io non ballo, ma sono andata a vedere Beyoncè…”/ Bufera sul web dopo Amici

Il popolo di Twitter è in subbuglio dopo la citazione che Arisa ha fatto su Beyoncè nel pomeridiano di Amici 2021 trasmesso su canale 5 il 23 gennaio. Tutto è accaduto durante l’esibizione della ballerina Martina scatenando uno scontro tra la Cuccarini e la Celentano. Lorella Cuccarini, conoscendo la sua passione per il canto, le ha proposto di preparare un musicale. In puntata, Martina si è esibita sulla canzone registrata in precedenza scatenando le critiche di Alessandra Celentano. “Non ho mai visto un musical in playback perché secondo me la difficoltà è quella ed è un lavoro fatto a metà”, ha detto la Celentano spiegando le proprie perplessità. Lorella Cuccarini ha dato ragione alla collega precisando, però, di non aver voluto metterla in difficoltà non essendo una professionista. Per capire dove sia la ragione, Maria De Filippi ha così chiesto un parere ad Arisa la cui risposta ha scatenato i commenti su Twitter.

TWITTER CONTRO ARISA DOPO LA CITAZIONE SU BEYONCE’ AD AMICI 2021

Al popolo di Twitter non sfugge niente e, così, la risposta di Arisa sui cantanti che ballano durante i live ha scatenato una marea di commenti. Maria De Filippi, durante il pomeridiano di Amici 2021, durante il botta e risposta tra Alessandra Celentano e Lorella Cuccarini, rivolgendosi ad Arisa, ha chiesto: “Ma quando i cantanti fanno delle performance di ballo, spesso cantano in playback?”. “Sì, anche Beyoncè” è stata la risposta secca di Arisa. La cantante ha poi aggiunto: “Io non ballo, ma sono andata a vedere Beyoncè che aveva delle performance..” senza finire la frase. Le parole di Arisa hanno scatenato Twitter come potete vedere dai tweet in basso.

ARISA NON TI PERMETTERE A NOMINARE BEYONCÉ, NON TI PERMETTERE #Amici20 pic.twitter.com/1iiT3OnNZg — MARTA 🫀 (@_doeeyed) January 23, 2021

Io che sento i nomi di Beyoncé e di Madonna ad Amici come se fossero delle caciottare qualunque. Io veramente estanco di tutta questa blasfemia #Amici20 pic.twitter.com/ERMJmrw4SM — È TINDER, NON IL GRANDE FRATELLO VIP (@vincycernic95) January 23, 2021

BEYONCE CANTA IN PLAYBACK MA CHE STA SPARANDOOOOO#Amici20 pic.twitter.com/Ym2nvcnAdY — CondusoIo 🔥 // 38% // ᶠᵉˡⁱᶜᵉ ᵉ' ᵘⁿᵃ ᵖᵃʳᵒˡᵃᶜᶜⁱᵃ (@miriambrown21) January 23, 2021

oggi decido di guardare Amici, prima frase che sento “anche Beyoncé canta in playback”, ciao spengo tutto arrivederci buonanotte — soraya (@sorybattistiol) January 23, 2021





