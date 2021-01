Amici 2021 Ed.20/ Diretta e eliminati 23 gennaio: Arianna, Evandro e Leonardo a rischio

Amici 2021, Ed. 20: anticipazioni e diretta puntata 22 gennaio

Sabato 23 gennaio, alle 14.10 su canale 5, torna l’appuntamento con il pomeridiano di Amici 2021. Maria De Filippi farà compagnia al pubblico di canale 5 raccontando le novità della scuola più famosa d’Italia dove, tutti i ragazzi, sono perennemente a rischio. Aver conquistato una maglia non significa essere sicuri di accedere al serale e, ogni settimana, tutti gli allievi, cantanti e ballerini, vengono messi a dura prova per restare nella scuola.

Questa settimana ad Amici 2021, a rischiare di tornare a casa sono tre cantanti ovvero Arianna, Evandro e Leonardo, ultimi in classifica con i rispettivi inediti. Uno dei tre potrebbe abbandonare la scuola in seguito ad una richiesta di Rudy Zerbi. L’insegnante ha chiesto l’apertura di un televoto tra i tre cantanti i cui risultati saranno svelati nel corso della puntata di oggi e decreteranno le loro sorti.

Arisa contro Zerbi: Raffaele divide i due insegnanti di Amici 2021

Non solo scontri tra allievi nella scuola di Amici 2021. Ogni settimana, non mancano i contrasti tra gli insegnanti. In particolare, tra Rudy Zerbi e Arisa non mancano frecciatine e battute. A scatenare le discussioni tra i due è l’atteggiamento di Arisa che Zerbi considera troppo “morbido” nei confronti degli allievi. I voti assegnati dalla collega sono considerati sempre eccessivi. In particolare, Arisa e Zerbi hanno due opinioni differenti soprattutto su Raffaele. Zerbi è convinto che Raffaele non abbia grande personalità e che ci siano talenti che meritino di più di stare nella scuola. Arisa, invece, considera Raffaele un vero talento e, nel daytime di Amici 2021 del 21 gennaio, ha esortato il suo allievo a studiare tantissimo per far cambiare idea a Zerbi nel pomeridiano. Oggi, dunque, ci sarà la resa dei conti?

Amici 2021, ed. 20:Alessandra Celentano e Lorella Cuccarini: resa dei conti per Rosa?

Rivalità anche tra Alessandra Celentano e Lorella Cuccarini che, nel pomeridiano di Amici 2021 del 16 gennaio, si sono scontrate per la ballerina Rosa. Durante il daytime del 21 gennaio, la Cuccarini, scrivendo una lettera alla sua allieva, ha ribadito di non essere d’accordo con i modi della collega, ma di condividere i suoi pareri tecnici. La Celentano, tra tutti i ballerini, considera Rosa la meno adatta a stare nella scuola. Settimana dopo settimana ha ribadito il proprio punto di vista scontrandosi anche con Elena D’Amario. Dopo il durissimo diverbio della settimana scorsa, Rosa, questa settimana, ha lavorato solo con la Cuccarini. I risultati del lavoro saranno mostrati dalla ballerina oggi? Ad Amici 2021 la Celentano cambierà idea su di lei o resterà ferma sulla propria posizione?



