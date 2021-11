Arisa “Lite Morgan-Lucarelli? Bisogna rispettare i ruoli”/ “Attenersi alle regole…”

Arisa e Vito Coppola, oggi ospiti a Domenica In dopo l’impegnativa puntata di ieri sera a Ballando con le Stelle, hanno commentato la lite furiosa tra Morgan e Selvaggia Lucarelli, ieri sera nello show ballerino di Milly Carlucci. Immancabile il filmato riassuntivo con i principali punti dello scontro, il battibecco tra la giurata e il concorrente e soprattutto l’intervento di Alberto Matano. Ad intervenire è stata però Arisa che ha espresso il suo punto di vista: “Io voglio molto bene a Marco però bisogno anche essere rispettosi dei ruoli”.

La cantante ha espresso un suo punto di vista generale sullo scontro accesissimo tra Marco Castoldi e la giornalista ed in merito ha ammesso: “Io voglio molto bene a Marco però bisogno anche essere rispettosi dei ruoli. In Italia abbiamo sempre la tendenza a non rispettare niente, non ci va mai bene nulla e mettiamo sempre in dubbio il ruolo degli altri. Sarebbe meglio attenersi alle regole, a volte”.

Arisa e Vito Coppola sulla lite tra Morgan e Selvaggia Lucarelli

Ad intervenire sulla querelle avvenuta ieri tra Morgan e Selvaggia Lucarelli è stato anche il ballerino professionista Vito Coppola che, in modo più diplomatico ha ammesso: “Dal punto di vista coreografico, Alessandra Tripoli (maestra di Morgan, ndr) ha fatto un ottimo lavoro, anche sul piano strategico. Lui ci teneva molto a fare questo brano e lei è stata brava ad assecondarla”.

Arisa gli ha fatto eco continuando: “Morgan non è male, anche Selvaggia Lucarelli, a volte si esprime in modo tagliente e pungente ma è il suo ruolo. Io avrei dei proverbi tipo paese che vai usanza che trovi ad esempio”. Mara Venier ha chiosato il commento sulla questione a suo modo, con una battuta delle sue: “e poi c’è anche quello che è mio e fa dalle e dalle poi si spezza pure u metall…”. Insomma, Morgan avrebbe esagerato ma anche Selvaggia Lucarelli avrebbe provocato al punto da provocare la reazione del cantautore.

