Arisa/ Natale lontano dalla famiglia: la mamma Assunta Pippia malata di cancro…

Arisa tra gli ospiti del Concerto di Natale in Vaticano 2020: l’evento musicale in onda giovedì 24 dicembre 2020 in prima serata su Canale 5. Nella vigilia di Natale la musica torna protagonista su Canale 5 con il tradizionale concerto di Natale trasmesso dal Vaticano. Per la cantante di Sincerità si tratta di una bellissima occasione per tornare a cantare, visto che tutti gli artisti per via della pandemia da Coronavirus hanno dovuto rimandare ed annullare tutti gli eventi live e concerti. Intanto la cantante si appresta a trascorrere un Natale lontano dalla famiglia visto che la madre, Assunta Pippa, si è recentemente ammalata di cancro.

Una doccia fredda per la famiglia Pippa che si è ritrovata nel giro di poco tempo ad affrontare due terribili tumori, anche se per fortuna la situazione sembra in ripresa. Nonostante ciò la cantante trascorrerà il Natale lontano dalla famiglia e per questo motivo sui social ha pubblicato un lungo messaggio. “All’ora di pranzo di una domenica qualunque ti guardi indietro e ti dici che è tutto ok. Sembrava impossibile, e invece un posto c’è, il momento arriva. Mi viene da piangere, di gioia. Mi amo tanto, mi ringrazio tanto, mi stimo tanto. Mi abbraccio tanto. Non mi serve niente che non sia splendido come la sensazione di vita luminosa che provo in questo momento”.

Arisa: da Amici a Sanremo 2021

Non solo, Arisa nel lunghissimo post pubblicato su Instagram scrive: “grazie tempo generoso che ti concedi a me. Spero di averti ancora e ancora a tonnellate tra le dita nei capelli negli occhi e nel cuore, che le mie gambe abbiano sempre la forza di andare oltre, che la mia testa trovi sempre una ragione per perdonarmi e per perdonare… trovare un senso , anche se solo mio che mi protegga dalla paura..e una speranza. Credere nell’amore in tutte le sue forme, che non mi faccia più male. Lancio un “Ti amo” dalla finestra e aspetto una promessa da mantenere senza fatica e che gioia profonda sia. Un posto c’è, il momento arriva.. Senza alcuna fretta. L’anima vola”. A parte il dolore per la madre, la cantante è tornata indiscussa protagonista di questo 2020 come professoressa nella scuola di canto di Amici di Maria de Filippi e nel 2021 è pronta a calcare ancora una volta il palcoscenico del Teatro Ariston di Sanremo con il brano “Potevi dare di più”.



