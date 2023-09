Arisa: “Prego la Madonna perché tra donne ci capiamo”/ “Cartomanti? Ne ho almeno dieci”

Durante la puntata odierna di Belve, su Rai 2 con Francesca Fagnani, Arisa confessandosi e raccontando le sue esperienze, ha parlato anche del suo rapporto con la religione. In passato, infatti, la cantante dichiarò di praticare soprattutto preghiere buddiste, pur riconoscendo il valore del Padre Nostro, pregando anche i Morti dell’eterno riposo e la Madonna. Con il sorriso, alla Fagnani sostiene di fare una sorta di medley tra le figure religiose, ritenendo che “magari qualcuno ascolta”. Arisa in passato si disse anche “fan della Madonna”, e sostiene che è perché “noi tra donne ci capiamo“.

Imbeccata sulla questione religiosa da Francesca Fagnani, Arisa sostiene che oltre ad essere fan della Madonna, lo è anche di Gesù “che ogni tanto lo riscopro”. Rispondendo sulle sue principali richieste che pone alla Madonna, parte dal “non sbagliare troppo“, ma anche “di essere migliore”. Tuttavia, con la sua classica semplicità e quel timore reverenziale che talvolta la caratterizza, la cantante confessa di temere che “queste cose mi facciano apparire come una stupida“.

Sempre in passato rimanendo a grandi linee nel tema della religione, Arisa disse che un tempo cercava le risposte alla vita soprattutto “dai cartomanti, dagli psicologi e dai libri”. Oggi, nello studio di Rai 2, dovendo dire da chi ha trovato le migliori risposte, sostiene che i primi sono ancora piuttosto centrali nella sua vita, ma non perché creda veramente alla lettura delle carte o al destino in qualche modo segnato ed interpretabile. “Cartomanti ne ho 10“, racconta Arisa a Francesca Fagnani, sempre con il sorriso sul volto, “ne chiamo una e se mi piace quello che dice, ok, altrimenti ne chiamo un’altra”. Parlando, infine, della ragione per cui decide di farsi predire il futuro dai cartomanti, spiega che è “perché ho bisogno di rassicurazioni“, cosciente che “tanto non succede niente ugualmente”.

