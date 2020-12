ARISA/ Rivela sulla malattia della Mamma “Sta meglio ma persona fragile…”

C’è anche Arisa, tra gli ospiti del programma L’anno che verrà, la tradizionale rassegna musicale in onda la sera di ogni 31 dicembre per salutare con allegria e leggerezza l’anno appena trascorso. Tante le presenze segnalate per questa edizione, trasmessa eccezionalmente dagli studi Dear (poi intitolati a Fabrizio Frizzi) di Roma, e Arisa – tra queste – non può certamente mancare. L’abbiamo già vista allietare il concerto di Natale trasmesso da Canale 5 lo scorso 25 dicembre, peraltro in una mise inedita composta da un vestito di jeans in pendant con le sue mèches blu, opportunamente introdotta da Federica Panicucci che ha intrattenuto con lei un breve scambio di battute. Da segnalare resta il suo look, ‘rivoluzionato’ per l’ennesima volta: vederla sul palco, almeno per alcuni, è stato quasi uno ‘shock’. I capelli non più corti, ma a caschetto e con una frangetta leggera; l’abito sicuramente eccentrico, lungo fino ai piedi e confezionato interamente in tessuto denim… insomma, ancora una volta, Arisa si qualifica campionessa di originalità e di stile, e questo a prescindere dai gusti personali e dai vari commenti che sono seguiti.

Il nuovo look di Arisa

A quanto pare, Arisa non ha paura di cambiare mostrandosi di fatto per quella che è, ovvero un’artista naturalmente portata all’estrosità e alla stramberia anche e soprattutto nel come si presenta. D’altronde, l’avevamo conosciuta come il (finto) brutto anatroccolo della musica italiana, quando a Sanremo si era presentata con occhialoni da nerd, rossetto rosso da vamp e tutti quei dettagli del suo outfit (bretelle, papillon) che contribuivano a renderla semplicemente un ‘personaggio’. Un personaggio come se ne vedono pochi in giro, e che ultimamente sembra voler tornare alle origini sperimentando sempre più con i tagli e coi colori.

Arisa parla della malattia di sua madre

Quanto alla vita privata, in tempi recenti, Arisa ha espresso il suo dolore per via dello stato di salute precario di mamma Assunta, che ha dovuto affrontare due tumori “uno dietro l’altro”. Questo Natale, peraltro, la cantante non ha potuto nemmeno starle vicino: “Sarà il primo Natale lontano dai miei, non credo che andrò da loro”, ha fatto sapere in un’intervista al settimanale Chi. Comunque sia, adesso la madre sta un po’ meglio. “Ma è una persona fragile”, specifica. “Anche se mi costa l’infinito temo che non potrò andare da loro”. Dalle sue dichiarazioni apprendiamo che ha trascorso questi ultimi giorni in maniera piuttosto tranquilla, dedicandosi alla musica, un’altra delle cose a cui tiene di più al mondo: “Mi concentrerò sul disco, sugli amici, e sul cercare di capire quali sono le cose giuste”.



