Arisa “Sanremo? Non ho vinto neppure quest’anno”/ “Perché? È scontato ma…”

«Aver già fatto Sanremo è un miracolo», la prende con filosofia Arisa dopo il decimo posto al Festival. «Potevo fare di più, si può fare sempre di più», ha detto l’artista anche da Mara Venier a Domenica In. Ma ci ha scherzato su anche sui social. Sui social circola, infatti, il video in cui Arisa scherza col suo direttore d’orchestra e cita il titolo della sua canzone dopo la finale del Festival di Sanremo 2021, a cui ha partecipato con “Potevi fare di più”, scritto per lei da Gigi D’Alessio. «Non abbiamo vinto neanche quest’anno, come mai maestro? Potevo fare di più», la battuta di Arisa. Tra l’altro il siparietto è andato in scena con dialetto lucano: «Ma si può sapere perché non abbiamo vinto, Maestro? Avevano detto che vincevamo…», ha detto lei.

E il direttore d’orchestra Adriano Pennino ha tirato fuori il titolo per risponderle, mentre sullo sfondo facevano loro eco i collaboratori. La simpatia di sicuro non manca ad Arisa. Clicca qui per il video della storia pubblicata su Instagram.

ARISA E LA COLLANA DA 99MILA EURO

Arisa comunque ha ammaliato il pubblico del Festival di Sanremo 2021 con la sua voce e la sua canzone, pur non conquistando la vittoria. Invece i suoi look hanno fatto discutere. Ha sfoggiato, infatti, degli outfit a dir poco particolari, passando dal rosso fuoco al nero finendo poi con un rosa carne quasi nude. Proprio l’ultimo look ha destato l’attenzione di fan e telespettatori, perché sotto il colletto dell’abito di chiffon di Martin Margiela si è vista distintamente una collana che non poteva passare inosservata. Infatti, come riportato dal Fatto Quotidiano, si tratta dell’iconica Juste un Clou, il chiodo di Cartier, nella versione con i diamanti. Il prezzo è da capogiro: parliamo infatti di una collana da 99mila euro con cui Arisa ha avuto ulteriore modo di brillare sul palco dell’Ariston.

© RIPRODUZIONE RISERVATA