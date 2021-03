Testo completo “Potevi fare di più” Arisa/ “Storia di libertà e gioia” (Sanremo 2021)

Si intitola “Potevi fare di più” il brano di Arisa in gara alla 71esima edizione del Festival di Sanremo 2021. Rosalba Pippa – questo il suo vero nome – si presenta quest’anno sul palcoscenico dell’Ariston con una canzone che tratta “una storia di libertà, di grande sofferenza ma anche di grande gioia e di consapevolezza”, come ha dichiarato la stessa cantante prossima alle nozze, nella presentazione per RaiPlay. Sul piano delle sonorità, Arisa ha definito il suo un brano classico “un po’ anni novanta, duemila”. Se dovesse paragonarla alla musica internazionale di grandi artisti, infatti, la stessa cantante la paragonerebbe ai tempo di Whitney Houston e Mariah Carey, passando per i brani più soft di Michael Jackson.

Al suo nuovo Festival di Sanremo Arisa arriva con “tantissima gioia e tantissima gratitudine e con la voglia di cantare e di esibirmi”, ha ammesso. Da vero animale da palcoscenico qual è, Rosalba ha vissuto questo ultimo anno segnato dalla pandemia con insofferenza, motivo per il quale il palco dell’Ariston le ridarà la gioia di esibirsi e cantare dal vivo. E’ questo ciò che la rende davvero felice, tanto da ammettere: “E’ la cosa per cui ho vissuto tutta la vita, è il sogno”. Clicca qui per il video

Arisa con “Potevi fare di più”: il testo

“Potevi fare di più”, la canzone di Arisa in gara a Sanremo 2021 è scritta da Gigi D’Alessio ma assume una prospettiva totalmente femminile. Una storia giunta al capolinea che rivive attraverso la voce della talentuosa artista. A seguire il testo completo del brano (fonte Tv, Sorrisi e Canzoni):

Lasciarsi adesso non fa più male non è importante

Cosa ci importa di quello che può dire la gente

L’abbiamo fatto oramai non so più quante volte

Te lo ricordi anche tu

Ci sono troppi rancori che ci fanno star male

Mi sono messa in disparte sola col mio dolore

Dove c’era dell’acqua oggi solo vapore

Potevamo fare di più

A che serve cercare se non vuoi più trovare

A che serve volare se puoi solo cadere

A che serve dormire se non hai da sognare

Nella notte il silenzio fa troppo rumore

A che serve una rosa quando è piena di spine

Torno a casa e fa festa solamente il mio cane

Ora i nostri percorsi sono pieni di mine

Sto annegando ma tu non mi tendi la mano

A che serve un cammino senza avere una meta

Dare colpa al destino che ci taglia la strada

Non importa se sono vestita o son nuda

Se da sopra il divano più niente ti schioda

A che serve truccarmi se nemmeno mi guardi

Ero dentro i tuoi occhi ma tu non lo ricordi

Noi di spalle nel letto più soli e bugiardi

Ti addormenti vicino ti svegli lontano

Mi mancheranno i sorrisi che da un po’ non vedevo

Ti chiamerò qualche volta senza avere un motivo

Racconterò a chi mi chiede che sto bene da sola

Questo farai anche tu

Cancellerò foto e video dal mio cellulare

Solo per non vederti né sentirti parlare

Ne avrò piena la testa e spazio sulla memoria

E chissà quanto tempo io ti amerò ancor

A che serve truccarmi se nemmeno mi guardi

Ero dentro i tuoi occhi ma tu non lo ricordi

Noi di spalle nel letto più soli e bugiardi

Ti addormenti vicino ti svegli lontano

A che serve morire se ogni giorno mi uccidi

Dallo specchio ti vedo mentre piango tu ridi

È tutto quello che è stato oramai non ci credi

Potevi fare di più

