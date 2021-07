Arisa, video hot per Psyco/ “Se sei donna ti crescono le tet*e, se sei uomo…”

Arisa mostra la parte più sensuale di sè pubblicando un video in cui si diverte a danzare sulle note del suo ultimo singolo esortando tutti i fans ad ascolare la canzone. Da qualche giorno, Arisa ha pubblicato il brano Psyco e, per esortare tutti i suoi fans ad ascoltarlo, ha deciso di condividere sul proprio profilo Instagram in cui si muove in modo sexy sulle note della canzone. Con un top nero che esalta le sue forme e un pantaone fresco, Arisa si muove giocando con i capelli lunghi e scatenando l’entusiasmo dei fans che amano molto la sua femminilità. Il video, inoltre, è accompagnato da una didascalia che non passa inosservata. “Se sei donna e ascolti #psyco ti crescono le tette. E se sei Uomo? Uguale. Basta Crederci”, scrive la cantante.

Arisa sensuale sui social: il commento di Rudy Zerbi

Il video pubblicato da Arisa ha ottenuto immediatamente successo. Tantissime le visualizzazioni così come i commenti tra i quali spunta anche quello di Rudy Zerbi con cui dovrebbe tornare a condividere la cattedra di professori di canto di Amici. “Speravo mi crescessero i capelli”, ha scherzato Zerbi. Non sono mancati i commenti ironici anche dei fans. “Mi verrà una 18esima di questo passo per tutte le volte che la ascolto”, scrive una ragazza. “Finalmente delle tette vere! Ormai una rarità”, aggiunge un’altra. C’è anche chi, pur ascoltando continuamente la canzone, non nota alcuna differenza. “Bugiarda, la sto ascoltando in loop e delle tet*e manco l’ombra”, “Niente Ari, sono rimaste le stesse le mie”, “Ma magari”.



