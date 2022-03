Aristide Malnati ed Antonella Elia, flirt al GF VIP/ Dopo il bacio si ritrovano a La Pupa e il secchione show

Aristide Malnati ed Antonella Elia dopo il flirt vissuto nella casa del Grande Fratello Vip si ritrovano a La Pupa e il Secchione Show. I due ex concorrenti del GF VIP sono tra i protagonisti della nuova edizione del reality show condotto da Barbara D’Urso, ma ricoprono due ruoli completamente differenti. Antonella Elia é una giurata, mentre “Mummy” é uno dei secchioni. In pochi ricorderanno che in passato i due sono stati protagonisti di un breve flirt nella casa piú spiata d’Italia. Un’esperienza che il papirologo ricorda ancora oggi visto che durante la permanenza nella casa ha baciato tante di quelle donne.

“Non ne ho mai baciate tante tutte insieme: baci a stampo ovviamente” raccontó l’egittologo che nella casa ha condiviso con Antonella Elia alcuni momenti di “erotismo”. A raccontarlo é stato proprio Aristide che, parlando del momento piú erotico vissuto al GF VIP, disse: “il nostro momento erotico era lavare i piatti: lei era molto brava. A un certo punto ero conteso tra lei e la Marini”.

Aristide Malnati e Antonella Elia: flirt o solo amicizia?

Cosa c’é stato tra Aristide Malnati e Antonella Elia al Grande Fratello Vip? Un’amicizia o qualcosa di piú? I due si sono molto avvicinati all’interno della casa anche se a dividerli per un lasso di tempo ci ha pensato l’ingresso di Valeria Marini. La showgirl sarda, infatti, non ha molto legato con la Elia che guardava indispettita al rapporto d’amicizia tra Valeria e Aristide. Una volta eliminata dal gioco la Marini, le cose tra l’Elia e Aristide sono tornate alla normalitá. Anzi i due in giardino si sono lasciati andare ad un tenero bacio a conferma che tra i due c’é un bellissimo rapporto.

Un rapporto di amicizia, visto che la Elia una volta uscita dalla casa é tornata dal suo fidanzato, ma non ha mai dimenticato Aristide. Chissá come reagiranno i due ritrovandosi nuovamente insieme a La Pupa e il Secchione.



