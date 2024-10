ARKADIUSZ MILIK SI OPERA, JUVENTUS: TEMPI DI RECUPERO ALLUNGATI

Arkadiusz Milik non tornerà in campo a breve: la Juventus lo aspetta, ma l’attaccante polacco – come si legge nel comunicato emesso dalla stessa società bianconera – si è nuovamente operato al ginocchio e dunque dovrà svolgere nuova riabilitazione. La nota della Juventus dice che Milik si è sottoposto a una “sutura artoscopica del residuo meniscale mediale del ginocchio sinistro”: intervento effettuato dal professor Pier Paolo Mariani, presente anche il dottor Luca Stefanini che è il responsabile sanitario della società bianconera.

Non sono stati forniti particolari circa la riuscita dell’operazione; quel che è certo è che chi sperava che Milik potesse tornare in campo a breve rimarrà deluso, perché il calciatore polacco con questo intervento chirurgico allunga ancor più i tempi di recupero che adesso sono stimati nell’ordine di almeno due mesi, se non di più visto che, dalle prime stime e indiscrezioni, sembra che il rientro in campo di Milik avverrà non prima della fine del 2024 o l’inizio del 2025, con la Juventus che lo aspetta con trepidazione anche per una questione puramente numerica.

ARKADIUSZ MILIK E LA JUVENTUS SENZA DI LUI

Con Arkadiusz Milik che si è nuovamente operato, la Juventus perde ancora il suo attaccante di riserva e un’alternativa tattica interessante: in queste prime partite stagionali infatti ha dovuto fare gli straordinari Dusan Vlahovic, attualmente unica prima punta a disposizione di Thiago Motta. Forse adesso la cessione di Moise Kean alla Fiorentina appare affrettata ma, al netto di questo, è chiaro che la Juventus si ritrovi ad un bivio, ovvero quello di far giocare sempre Vlahovic con il rischio di aumentare le possibilità che si infortuni, oppure trovare delle alternative.

Per esempio Nico Gonzalez, il giocatore offensivo che più di altri può fare il centravanti tattico al posto del serbo; chiaramente qualcosa di molto diverso e una soluzione simile a quella che Thiago Motta ha sperimentato nel secondo tempo contro il Napoli, quando ha rinunciato a uno spento Vlahovic per inserire Timothy Weah in quella posizione. La mossa non ha pagato dividendi ma ha dato un’indicazione su quello che potrebbe essere un cambio tattico di questi mesi, quelli in cui Milik dovrà nuovamente rimanere fuori dal campo perché impegnato nella riabilitazione dopo l’operazione chirurgica. Staremo a vedere…