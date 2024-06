Infortunio Milik: problema al ginocchio dopo la sfida con la Polonia/ Ansia Juventus, il Ct “Dovrà operarsi”

Grave infortunio per l’attaccante della nazionale polacca di proprietà della Juventus, l’ex Napoli Arek Milik. Durante l’amichevole della selezione della Polonia contro l’Ucraina, match vinto dai primi con il risultato di tre reti a uno, il bomber dell’est Europa si è infortunato a tre minuti dal fischio del match. Il giocatore è stato infatti vittima di un duro scontro di gioco con Ruslan Malinovskyi, calciatore di proprietà del Genoa: dopo il contatto il calciatore polacco si è accasciato a terra tenendosi il ginocchio, e subito si è compreso quanto l’infortunio fosse serio, così come traspariva anche dal volto dei compagni dello stesso giocatore.

Fidanzato Jasmine Paolini chi è?/ Concentrata solo finale del Rolan Garros 2024: "Sensazione stranissima"

Nella giornata di oggi si terranno tutti gli esami e gli accertamenti del caso, con la Juventus che attende di comprendere la gravità dell’infortunio di Milik e sopratutto gli eventuali tempi di recupero. La speranza è che si tratti ovviamente di un problema lieve di modo che la Vecchia Signora possa avere il giocatore con se per l’inizio della stagione 2024-2025 fissato al prossimo mese di agosto.

DIRETTA EUROPEI ATLETICA 2024 ROMA/ Video streaming Rai: via alle batterie! (oggi sabato 8 giugno)

INFORTUNIO MILIK: PROBLEMA AL GINOCCHIO DOPO SFIDA CON LA POLONIA: SALTA L’EUROPEO

La cosa certa è che Milik non sarà presente nel campionato europeo di calcio a difendere i colori della Polonia, così come fatto sapere dal commissario tecnico della stessa nazionale, Michat Probierz, parlando con i giornalisti nel post partita dell’amichevole con l’Ucraina: “Temiamo che Arkadiusz dovrà sottoporsi a un intervento chirurgico, sicuramente non prenderà parte agli Europei e ho altri tre giocatori a rischio partenza. Dobbiamo prendere accordi con lo staff medico”.

Medagliere Europei atletica Roma 2024/ Italia prima, quattro podi e due ori (oggi sabato 8 giugno)

Una vera e propria sfortuna per Milik, già costretto a saltare i campionati europei di calcio del 2020 (giocatisi nel 2021 per covid=, sempre a seguito di un infortunio al ginocchio. A far comprendere immediatamente la gravità della situazione è stata anche la fidanzata dell’attaccante, Agata Sieramska, influencer, è che è stata ripresa dalle telecamere presenti allo stadio PGE Narodowy di Varsavia, mentre piangeva per la disperazione, conscia che il compagno si era infortunato in maniera seria.

INFORTUNIO MILIK: PROBLEMA AL GINOCCHIO DOPO SFIDA CON LA POLONIA: I PRECEDENTI INFORTUNI

L’infortunio a Milik è avvenuto molto probabilmente al ginocchio sinistro, e l’ex attaccante del Napoli aveva in passato, come accennato prima, subito diversi stop per operazioni legate ai legamenti crociati di entrambe le ginocchia. A soccorrerlo sono stati il compagno di squadra, Wojciech Szczesny, collega anche nella Juventus, nonché il bomber del Barcellona, ex Bayern Monaco, Robert Lewandowski.

I due hanno provato a farlo rialzare per accompagnarlo negli spogliatoi ma è intervenuto lo staff medico per fornire le prime cure e aiutare lo stesso Milik. Tuttosport parla di “sensazioni non positive” e la speranza è che il giocatore non si sia infortunato ai legamenti. In ogni caso è probabile che lo stop non sarà breve, di conseguenza la Juventus potrebbe non riaverlo per l’inizio della nuova stagione. Novità sono attese nella giornata di oggi: incrociamo le dita.











© RIPRODUZIONE RISERVATA