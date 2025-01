Armando De Ioannon e Micaela Gagliardi: tutto sui genitori di Martina De Ioannon

Prima con la partecipazione a Temptation Island e poi con quella a Uomini e Donne, Martina De Ioannon ha acceso i riflettori anche sulla propria famiglia, nota a Roma per essere titolare di uno dei ristoranti più frequentati anche da personaggi famosi. Armando De Ioannon e Micaela Gagliardi sono i genitori di Martina e, oltre a quest’ultima, hanno altri tre figli: Francesco e Marco. Riccardo, tutti più piccoli dell’ex tronista. La famiglia De Ioannon, a Roma, è titolare del ristorante “Da Dante”, punto di riferimento nella capitale per molti personaggi famosi. Nel ristorante di famiglia, lavorano non solo i genitori di Martina, la stessa Martina, ma anche i fratelli.

Martina De Ioannon e Ciro Solimeno: convivenza dopo la scelta a Uomini e Donne?/ Trasferimento a Roma...

Lo scorso ottobre, in occasione del 25esimo anniversario della nascita del ristorante, sulla pagina Instagram del locale, è stata pubblicata una foto con tutta la famiglia e una dolce dedica: “E noi da 25 anni sempre qui, per voi .

Grazie per la fiducia. I proprietari del Ristorante Da Dante. Armando, Micaela, Martina, Francesco, Marco”, si legge.

Francesco De Ioannon: chi è il fratello di Martina che ha criticato la scelta di Ciro/ Dopo Uomini e Donne...

I genitori di Martina De Ioannon e la conoscenza con Maria De Filippi

Armando De Ioannon e Micaela Gagliardi, pur essendo persone note a Roma per il ristorante, hanno mantenuto un basso profilo durante la partecipazione di Martina De Ioannon sia a Temptation Island che a Uomini e Donne. Tuttavia, durante il trono di Martina, è stata Maria De Filippi a fare riferimento alla mamma della tronista svelando di conoscerla. Tutto è accaduto quando, durante una puntata di Uomini e Donne, la conduttrice ha chiesto a Ciro Solimeno e Gianmarco Steri se avrebbero baciato Martina. Poi, rivolgendosi a quest’ultima, ha detto: “Martina a te non lo chiedo perché conosco tua madre”.

Martina De Ioannon e Ciro Solimeno, le prime parole dopo scelta a Uomini e Donne/ "Viaggio indimenticabile"

Una frase che ha incuriosito il web a cui ha fornito una spiegazione Alessandro Rosica. “Lo staff va a pranzo dalla mamma da 10 anni”, le parole dell’esperto di gossip che ha così svelato la natura del rapporto tra Maria De Filippi e i genitori di Martina che, da anni, dunque, accoglierebbero nel loro ristorante lo staff della conduttrice.