Armando Incarnato e Veronica Ursida, tutto finito/ Uomini e Donne: “sulle bugie..”

Conoscenza finita tra Armando Incarnato e Veronica Ursida. Nella puntata odierna del trono over di Uomini e donne, il cavaliere e la dama, al centro dello studio, annunceranno la decisione di chiudere definitivamente il rapporto. I due che si frequentavano da molte settimane, dopo un bacio e molte incomprensioni, giungeranno alla conclusione di voler chiudere il rapporto non essendoci i presupposti per dare vita ad un rapporto stabile e duraturo. “Io mi fermo con Veronica perchè ho bisogno di capire delle cose“, dirà Armando motivando la sua decisione di non portare avanti la conoscenza con la Ursida. “No, io mi fermo con lui“, replicherà Veronica aggiungendo di cercare un dialogo con il cavaliere ormai da una settimana. “Questo è il problema quando ti ritrovi di fronte ad una persona che non parla, che non pensa più a quello che è il problema ma io attacco te, tu attacchi me, è meglio dividere le strade“, aggiungerà Armando.

ARMANDO INCARNATO E VERONICA URSIDA CHIUDONO LA CONOSCENZA A UOMINI E DONNE

Nonostante l’attrazione per Veronica Ursida, Armando Incarnato annuncerà di non voler continuare a conoscere Veronica preferendo concentrarsi sul suo rapporto con Roberta Di Padua. Proprio la presenza di quest’ultima ha scatenato la reazione di Veronica. “Sinceramente, da donna, mi sento mortificata perchè sono tre mesi che io e te stiamo costruendo un rapporto”, sbotterà Veronica. “Perchè ti senti mortificata? Tu un bacio mi hai dato”, replicherà ancora il cavaliere che poi aggiungerà – “vuoi costruire un rapporto sulle menzogne e sulle bugie?”, replicherà ancora il cavaliere napoletano. “Ti sei comportato bene nei miei confronti?“, chiederà ancora la dama? “Perchè non pensi che dopo essere uscito con Roberta sono voluto venire da te?”, replicherà duramente Armando chiudendo così la conoscenza con la dama bionda.

© RIPRODUZIONE RISERVATA