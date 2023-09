Armando Incarnato, addio a Uomini e donne?/ “Nella leggerezza del silenzio…”

Uomini e donne, Armando Incarnato si riattiva via social: il messaggio sibillino

Manca sempre meno al via alla nuova stagione TV e streaming di Uomini e donne, di cui ora potrebbe preannunciarsi come un’uscita di scena, Armando Incarnato. Il cavaliere storico tra i partecipanti protagonisti al trono over di Uomini e donne, Armando Incarnato, torna a riattivarsi tra le Instagram stories rilasciando dei messaggi scritti sibillini e di difficile interpretazione, che per larga parte del popolo degli internauti attivi sul re dei social potrebbero confermare almeno una tra le voci sul suo preannunciato presunto addio a Uomini e donne.

Tra i veterani volti tv figuranti al trono over di Uomini e donne, da anni, Armando Incarnato copre il ruolo di personaggio popolare alla ricerca dell’amore al dating show prodotto e condotto da Maria De Filippi. Il cavaliere napoletano, nel bene e nel male, può dirsi tra i volti TV più influenti nel web, che la storia di Uomini e donne ricordi.

Le dichiarazioni di difficile interpretazione di Armando Incarnato

Tuttavia, comincia a farsi strada la voce che vede esultare i detrattori del napoletano, quella che vedrebbe Armando Incarnato prossimo all’ufficializzazione di un addio a Uomini e donne, sulla scia della sua assenza dallo studio Elios alle nuove registrazioni del dating show, previste per il via alla nuova stagione TV e streaming in onda in chiaro su Canale 5 e sul sito web Mediaset infinity a partire dall’11 settembre 2023.

E, relativamente alla voce in questione, intanto, Armando Incarnato lancia il suo messaggio sibillino tra le Instagram stories che non troppo velatamente potrebbe anticipare l’addio del cavaliere al dating show: “Un peso enorme da portare nella leggerezza del silenzio… Le peggiori battaglie ai soldati migliori”. Cosa vorrà dire il messaggio social criptico del cavaliere? Che Armando Incarnato sia stato estromesso dal parterre degli over al dating show, per una violazione del regolamento facente capo alla produzione guidata da Maria De Filippi?

