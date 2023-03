Armando Incarnato asfalta Silvio a Uomini e Donne/ “Martellare Gemma per arrivare al sess* è squallido!”

Armando Incarnato contro Silvio a Uomini e Donne: “Squallido!”

La rottura tra Gemma Galgani e Silvio a Uomini e Donne ha scatenato non poche discussioni in studio. Se c’è chi si è schierato dalla parte del cavaliere, accusando, per partito preso, la dama, c’è chi l’ha invece difesa. È il caso di Armando Incarnato, che in studio ha definito ‘squallido’ il comportamento di Silvio nei confronti di Gemma.

I modi spesso ‘spinti’ del cavaliere hanno più volte destabilizzato la dama, che ha fatto notare senza troppi preamboli il suo disappunto. Gli stessi modi sono stati aspramente criticati da Armando, che ha perciò affrontato Silvio in modo diretto. “Volevo capire se è normale che l’amore che si può costruire con una persona si può misurare in base al tempo che ci viene concesso per andarci a letto.” ha esordito pungente Incarnato in studio.

Armando Incarnato difende Gemma e attacca Silvio: “Non ti puoi permettere di trattarla così!”

Armando ha però proseguito rivolgendosi a Silvio e lanciandogli una stoccata: “Trovo alquanto squallido fissare un appuntamento premeditato al sesso. – E tirando in ballo Gemma, ha aggiunto – Io non so il signore che donne abbia frequentato, ma ad una donna della sua età e del suo charme non ti puoi permettere di martellarla per arrivare al sesso! Ogni donna ha i suoi tempi e vanno rispettati!”

Parole, quelle del cavaliere, che hanno rincuorato una Gemma in lacrime dall’altra parte dello studio di Uomini e Donne, ma che hanno anche suscitato i complimenti del web. “Tutti criticano Armando ma è l’unico che dice le cose come stanno! Bravo!” è uno dei tanti commenti di approvazione ricevuti dal cavaliere dopo il suo intervento.

