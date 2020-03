Armando Incarnato e Veronica Ursida, lite a Uomini e Donne/ “Sei un manipolatore”

Armando Incarnato ancora contro Veronica Ursida. Dopo l’acceso scontro che hanno avuto nella scorsa puntata del trono over di Uomini e Donne nel corso della quale la dama bionda non è riuscita a trattenere le lacrime, il cavaliere napoletano, con un atteggiamento diverso, farà un passo nei confronti di Veronica con cui ha avuto una storia all’inizio della stagione. I due, però, hanno deciso d’interrompere il loro rapporto non senza conseguenze. Le frecciatine tra il cavaliere e la dama non sono mai mancata, ma la settimana scorsa, Armando ha accusato Veronica di avere un rapporto speciale al di fuori del programma. Un’accuse pesante di fronte alla quale la Ursida ha reagito con le lacrime. Nella puntata odierna, l’argomento è tornato d’attualità con le scuse di Incarnato alla dama bionda.

VERONICA URSIDA NON ACCETTA LE SCUSE DI ARMANDO INCARNATO

Armando Incarnato chiede scusa a Veronica Ursida per l’atteggiamento avuto nei suoi confronti la settimana scorsa, ma ribadisce di non aver cambiato idea e di considerare finte le sue lacrime. La dama, di fronte a tali dichiarazioni, perde la pazienza. “Se le mie lacrime sono finte, perché mi chiedi scusa?”, chiede Veronica. Gianni Sperti, inoltre, tornando sulla presunta storia che Veronica avrebbe nella vita di tutti i giorni, dice: “magari sarà vero, magari no, ma non mi è arrivata nessuna segnalazione. Non so a voi se è arrivato qualcosa su una storia di Veronica”. “Io chiedo scusa per i modi, ma per me lei è finta. E’ uscita con tante persone e non fa mai niente”, aggiunge Armando. “Sei un manipolatore, fai schifo”, sbotta la Ursida.

© RIPRODUZIONE RISERVATA