Armando Incarnato di Uomini e Donne: “In Gomorra ho rifiutato di girare una scena”/ “Ecco che donna cerco”

Per anni Armando Incarnato, cavaliere del Trono Over di Uomini e Donne è stato tra le fila del dating show e i telespettatori attendono il suo ritorno. In pochi sanno, però, che l’uomo ha recitato in un piccolo ruolo della fiction Sky di successo Gomorra tratta dal romanzo di Roberto Saviano con Marco D’Amore e Salvatore Esposito. Ed adesso di quell’esperienza Armando Incarnato ha parlato in un’intervista concessa a NuovoTv ha spiegato di essere stato scelto per quel piccolo ruolo per caso e soprattutto ha svelato un retroscena dal set.

Nel dettaglio, infatti, Armando Incarnato di Uomini e Donne ha rivelato al settimanale che la produzione gli aveva chiesto di utilizzare una delle sue moto ma l’attore che avrebbe dovuto guidarla non era in grado e dunque gli è stato proposto e lui ha accettato di fare da stunt-man. Successivamente il regista è rimasto impressionato positivamente e gli ha offerto un piccolissimo ruolo in cui ha recitato un paio di battute, la sua esperienza sul set è finita, però, quando si è rifiutato di girare una scena in cui avrebbe dovuto sparare ad una donna. Armando ha confessato: “Non me la sono sentita e quando non mi sono presentato sul set il regista mi ha fatto sapere che avevo chiuso.”

Archiviato l’argomento Gomorra, Armando Incarnato di Uomini e Donne ha rivelato che tipo di donna cerca. Le sue esperienza nel dating show di Maria De Filippi non sono mai finite con il lieto fine e per questo più volte Gianni Sperti gli ha rimproverato di cercare solo frequentazioni lampo. Durante l’intervista a NuovoTv, invece, ha confessato: “Vorrei una donna che amasse Nando, me, non una che si vuole relazionare soltanto per ciò che potrei offrirle.”

Armando Incarnato ha parlato anche del suo passato sentimentale rivelando: “La storia con la madre di mia figlia è durata ventuno anni. Quando è finita mi sono chiuso in me stesso.” Dopo la fine di quella storia d’amore così importante è stata una sua amica ad iscriverlo ad Uomini e Donne ed il resto si conosce, in tutti questi anni il cavaliere, pur avendo avuto molte frequentazioni, non è mai riuscito a trovare la persona giusta.

