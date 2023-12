Armando Incarnato difende Roberta Di Padua e Barbara De Santi/ “Ecco perché hanno ragione”

Armando Incarnato rompe il silenzio: cosa pensa di Roberta Di Padua e Barbara De Santi

Il rientro in studio di Armando Incarnato di Uomini e Donne è stato attesissimo e adesso che l’uomo è di nuovo un cavaliere del Trono Over ha rilasciato una lunga intervista a Uomini e Donne Magazine, di cui alcuni stralci sono stati riportati da CoomingSoon, in cui si è sbilanciato sugli altri protagonisti del dating show di Maria De Filippi e soprattutto ha detto la sua su due dame molto controverse del parterre: Barbara De Santi e Roberta Di Padua.

Nel dettaglio, Armando Incarnato, a sorpresa dopo in burrascosi trascorsi, ha dato ragione a Roberta Di Padua ed anche a Barbara De Santi. Il cavaliere di Uomini e Donne ha dichiarato: “Ho visto la puntata e credo che Barbara e Roberta sarebbero in grado di trasformare qualsiasi principe in ranocchio (sorride ndr). Scherzi a parte, penso che abbiano ragione: a mio avviso ci vorrebbero più uomini veri in quel parterre.” Incarnato, poi, ha detto la sua anche sugli altri protagonisti di Uomini e Donne: “Chi mi ha fatto piacere rivedere? La maggior parte delle persone che già conoscevo, tranne alcune a cui sono legato da sempre, mi sono indifferenti sinceramente.”

Uomini e Donne, Armando Incarnato: “Non sono cambiato ma ho imparato ad avere pazienza”

Durante l’intervista al Magazine ufficiale di Uomini e Donne ripresa in parte del portale soprammenzionato, Armando Incarnato ha fatto anche autocritica e, dopo i mesi di assenza al dating show di Canale5, una volta tornato ha ammesso di essere migliorato ma non cambiato: “Non sono cambiato, almeno all’apparenza. In realtà ho solo imparato ad avere tanta pazienza e a contare fino a cento, ma questa nuova capacità è un trattamento riservato alle persone che ritengo veramente importanti nella mia vita” E poi ha aggiunto: “Non nego che rinunciare per qualche tempo al programma mi ha fatto male, ma credo che mi abbia reso anche più forte.”

Armando Incarnato, infine, ha continuato l’intervista rivelando anche i motivi che lo hanno spinto a lasciare Uomini e Donne: “Ho dato priorità a una persona che per me vale più di ogni altra cosa al mondo. Ho deciso di mettere in pausa il mio percorso a Uomini e Donne fondamentalmente per amore, non di una fidanzata…” E di questa scelta non si è pentito perché ritiene che la forma più alta di amore è fare un passo indietro, sacrificarsi per chi si ama davvero e pensare solo al suo bene.











