A Uomini e Donne spunta un colpo di scena decisamente inaspettato: Armando Incarnato ha inviato un messaggio a Ida Platano, sua storica amica all’interno del dating show. Nonostante la pausa estiva del programma, il gossip sullo show di Maria De Filippi non si ferma, ma l’attenzione è sempre concentrata sui protagonisti di Uomini e Donne. Ed è il caso di Armando Incarnato, che avrebbe inviato un messaggio a Ida Platano, ex tronista della scorsa stagione.

Il suo trono ha avuto un triste epilogo e ha dovuto abbandonare tutto prima della scelta a causa della presa in giro di Mario Cusitore, conduttore radiofonico che l’avrebbe “tradita” durante il corteggiamento, passando una notte con una donna a Napoli. Dopo la brutta delusione, Ida Platano sembra essersi ripresa, continuando con la sua vita di tutti i giorni a Brescia, nella città in cui vive ormai da tanti anni dopo aver lasciato la Sicilia. La Platano ha anche coltivato diverse amicizie all’interno del programma, una tra queste quella con Armando Incarnato, cavaliere al quale è incredibilmente affezionata e che ha avuto sempre parole di supporto nei suoi confronti.

Uomini e Donne, Ida Platano risponde al dolce messaggio di Armando: “Ci sei sempre stato”

Armando, però, ultimamente è stato un po’ latitante all’interno del programma: ogni tanto appariva nel parterre maschile, mentre altre volte spariva per lunghi mesi, a suo dire per problematiche di carattere privato, delle quali non ha mai voluto parlare. I fan lo hanno accusato, specialmente negli ultimi tempi, di comparire sporadicamente a Uomini e Donne solo per farsi un po’ di pubblicità, anche perché nell’ultimo periodo il suo ruolo è stato quello di opinionista e non di corteggiatore. In ogni caso, Armando Incarnato continua ad essere attivissimo sui suoi social, in particolare su Instagram dove condivide la sua vita quotidiana e scrive post solitamente provocatori.

Ultimamente, ne è spuntato uno dedicato proprio alla sua amica Ida Platano, che è reduce da un periodo difficile. “Certe donne veramente hanno più palle ci certi uomini…” scrive Armando di Uomini e Donne, riferendosi alla dama bresciana: “E tu sei una di quelle @idaplatano (Tra invidie e ipocrisie)”. Una bella presa di posizione quella del cavaliere di Napoli, che si è schierato totalmente a favore di Ida Platano dopo quanto successo coi suoi corteggiatori. La dama non ha esitato a commentare sotto al suo post, ringraziandolo per esserci sempre stato e per aver sempre avuto una grande protezione nei suoi confronti: “L’amicizia è sempre una dolce responsabilità, mai un’opportunità.”