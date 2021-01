Armando Incarnato e Lucrezia Comanducci, Uomini e Donne/ Cinque pretendenti per lei

Armando Incarnato torna ad essere protagonista a Uomini e Donne. Dopo aver trascorso le ultime puntate al proprio posto, commentando le vicende degli altri cavalieri e delle altre dame, in primis Gemma Galgani che ha difeso dopo la decisione di Maurizio Guerci di chiudere la loro storia e Aurora Tropea che ha ricominciato a sentire Giancarlo nonostante quest’ultimo stia continuando a frequentare Alessandro, il cavaliere napoletano dovrebbe essere tra i protagonisti dell’ultima puntata settimanale di Uomini e Donne. Nell’ultimo periodo, Armando è uscito con Brunilde e con Lucrezia Comanducci che, dopo l’addio, è tornata in trasmissione esclusivamente per portare avanti la loro conoscenza. Con Brunilde ha chiuso definitivamente, ma cosa sta accadendo con Lucrezia? L’ora della verità arriverà nel corso della nuova puntata di Uomini e Donne.

LUCREZIA COMANDUCCI CHIUDE CON ARMANDO INCARNATO

Tra Lucrezia Comanducci e Armando Incarnato i problemi continuano. Nonostante l’attrazione fisica, il cavaliere e la dama non riescono ad andare d’accordo e a trovare un punto d’incontro. Alcune incomprensioni dovute ad alcuni atteggiamenti di Lucrezia che non sono stati graditi da Armando hanno creato una spaccatura tra i due e, nella nuova puntata di Uomini e Donne, la Comaducci deciderà di chiudere definitivamente la storia. In studio, poi, arriveranno cinque uomini che hanno chiamato la redazione per conoscerla. Lucrezia, però, deciderà di non tenerli e li manderà tutti a casa? Come reagirà Armando? Accetterà la decisione della Comanducci? Lucrezia, a sua volta, deciderà di lasciare la trasmissione tornando a casa? Lo scopriremo nel corso della nuova puntata.



