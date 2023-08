Armando Incarnato e Riccardo Guarnieri cacciati da Uomini e Donne?/ Assenti alla prima registrazione e…

Armando Incarnato e Riccardo Guarnieri fuori dal dating show? L’indiscrezione

Uomini e Donne sta per tornare nei pomeriggi di Canale 5, con le dinamiche amorose più seguite di sempre. Il dating show ha iniziato la prima registrazione, che andrà in onda a settembre. In questi mesi sono circolati rumor sulla possibile esclusione di diversi personaggi del dating show, tra cui Armando Incarnato e Riccardo Guarnieri.

Il cavaliere napoletano ha smentito tutto sui social: “Mi sono stufato di questi articoli e post su di me. Li fate per i click e le visualizzazioni. Però certe pagine scrivono cose non vere e che non stanno né in cielo e né in terra. Sono bufale e notizie fake del tutto fasulle”. In verità, secondo le anticipazioni di Lorenzo Pugnaloni sia Incarnato che Guarnieri erano assenti in studio durante la prima registrazione: “In studio presenti Tina Cipollari e Gianni Sperti, e non Ida Platano (fake news che potesse diventare opinionista). Per quanto riguarda il Trono over ci sono state due grandi assenze: Armando Incarnato e Riccardo Guarnieri. Tuttavia, può darsi che dovessero entrate ma non hanno avuto più tempo. Presenti Gemma Galgani, Aurora Tropea e Roberta Di Padua. Sono nate delle discussioni nel parterre già molto colorite”.

L’amatissimo dating show sta per ricominciare, così come le tante indiscrezioni sul programma. Prima fra tutte, in questi mesi, è circolato il gossip secondo cui Tina Cipollari sarebbe stata cacciata da Pier Silvio Berlusconi. Secondo molti, l’amministratore delegato avrebbe rimosso l’opinionista dal suo ruolo per ‘ripulire’ Mediaset dal trash.

In realtà, la stessa vamp bionda, che da tanti anni lavora a Uomini e Donne, ha smentito tutto. Infatti, dalle anticipazioni si apprende essere presente in studio, insieme a Gianni Sperti. La presenza dei due volti storici del programma sembrerebbe smentire anche le voci su Ida Platano come presunta nuova opinionista.

