Ida Platano nuova opinionista di Uomini e donne?/ L’ex Dama alimenta il mistero: “Forse giovedì…”

Rivoluzione a Uomini e donne: Ida Platano torna nel dating show?

Sarà rivoluzione a Uomini e donne nella prossima edizione? Fra pochi giorni prenderanno il via le registrazioni e, in studio, qualcosa potrebbe cambiare. Oltre all’ipotesi di un addio di Armando Incarnato e Riccardo Guarnieri al Trono Over, per effetto della svolta anti-trash imposta da Pier Silvio Berlusconi al programma, il parco opinionisti potrebbe allargarsi. Non solo Tina Cipollari e Gianni Sperti, che dopo tante indiscrezioni sembrano destinati alla riconferma. Al loro fianco, infatti, potrebbe aggiungersi una terza voce a bordo campo, e non così sconosciuta: Ida Platano.

L’ex dama del dating show di Maria De Filippi potrebbe così fare ritorno nel programma, dopo aver detto addio al trono ed essere ora felicemente fidanzata con Alessandro Vicinanza. Il gossip si divide di fronte a questa ipotesi, tra chi è certo del nuovo ruolo della Platano in studio e chi, invece, smentisce categoricamente tale rumor. Ma ad aggiungere ulteriore pepe alla vicenda ci ha pensato la diretta interessata, con un video enigmatico condiviso su Instagram.

Il video enigmatico di Ida Platano: “Forse giovedì capiterà qualcosa?“

“Stamattina mi sono svegliata convinta che oggi fosse giovedì. Comunque mi capita ogni tanto, non spesso… forse giovedì capiterà qualcosa? Boh, comunque… Fa tanto caldo, almeno questa bottiglietta d’acqua mi rinfresca. Adesso devo andare a fare due/tre cose, e poi… e poi… e poi…“: con queste parole, pronunciate in un video condiviso sulle Instagram stories, Ida Platano ha alimentato la curiosità dei fan. L’ipotesi di un ritorno a Uomini e donne, magari in una veste inedita come quella di opinionista, potrebbe presto diventare realtà. Considerando soprattutto che proprio giovedì (giorno al quale l’ex Dama allude nel video) prendono il via le registrazioni della nuova edizione.

Gli indizi seminati nel video potrebbero presto diventare una prova: sarà ritorno nel dating show per lei? E, se arriverà la conferma, come sarà la “convivenza” sulla poltrona di opinionista al fianco di Tina Cipollari e Gianni Sperti?

