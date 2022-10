Armando Incarnato e Riccardo Guarnieri, lite a Uomini e Donne/ “Pagliaccio…”

Armando Incarnato e Riccardo Guarnieri: scontro a Uomini e Donne

Tra Armando Incarnato e Riccardo Guarnieri non c’è mai stata molto simpatia e, con il tempo, la rivalità tra i due è diventata sempre più forte. Nel corso della puntata di Uomini e Donne del 13 ottobre, tra il cavaliere napoletano e quello pugliese c’è stato così un altro scontro. Tutto è accaduto durante il momento del ballo. Armando non ha gradito il gesto di Riccardo Guarnieri d’invitare a ballare Cristina, la dama con cui ha cominciato una conoscenza telefonica.

Notando la tensione tra i due, Maria De Filippi ha chiesto spiegazioni ad entrambi e in studio è scoppiata la lite con i toni che sono diventati di fuoco. “Riccardo mi ha invitato a ballare. Io ho detto che non mi andava in questo momento, è venuto Armando ed è successo questo”, spiega Cristina. “Lui non si avvicina perchè è interessato ad una conoscenza con te. Sei un pagliaccio”, sbotta Armando.

Armando Incarnato contro Riccardo Guarnieri

Armando Incarnato, oltre a scagliarsi contro Riccardo Guarnieri, punta il dito anche contro Cristina. “Mi dovresti dare priorità. Quindi nel momento in cui vengo da te, lascia stare Riccardo e pensa a me”, dice ancora Armando. “Visto che è successa una discussione tra noi per colpa di Riccardo in seguito alla quale non ci siamo sentiti per tre settimane, oggi che ritorna, perchè gli dai corda?”, chiede Armando.

“Riccardo è un uomo che non si muove se non sa che ha un sì perchè non ha coraggio e quindi perchè va da lei? Perchè sta conoscendo me, quindi o piace anche a te fare cinema e teatro oppure non sei interessato a me“, sbotta armando che decide di mettere un punto.

