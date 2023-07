Armando Incarnato, estate da single prima del ritorno a Uomini e Donne?/ “Se in amore…”

Armando Incarnato e l’estate da single

Tra i protagonisti indiscussi del parterre del trono over di Uomini e Donne c’è sicuramente Armando Incarnato. Il cavaliere napoletano, da anni, cerca l’amore nel programma di Maria De Filippi, ma nonostante il numero di donne conosciute, non è ancora riuscito a trovare quella giusta. All’inizio della scorsa edizione aveva spiegato di essere molto più predisposto rispetto al passato e di aver voglia di trovare una persona con cui costruire qualcosa di importante e duratura. Al di là di qualche frequentazione durata pochissimo, Armando ha concluso la sua stagione a Uomini e Donne da single.

Uomini e donne, Armando Incarnato: "Se dovete chiedere rispetto, siete cornuti.."/ La frecciatina social

Sui social dove è sempre molto attivo, così, si mostra spesso solo o in compagnia degli amici. Nessuna donna all’orizzonte anche se, stando ad alcuni rumors, sembrava potesse esserci una novità. Al giorno d’oggi, tuttavia, il cavaliere pare ufficialmente single e lo si evince anche dalla riflessione sull’amore a cui si è lasciato andare.

Uomini e donne, Armando Incarnato nasconde un amore top secret?/ La risposta

Le parole di Armando Incarnato

Single e con un’estate vissuta intensamente, Armando Incarnato, salvo clamorosi colpi di scena, a settembre, dovrebbe tornare nel parterre del trono over di Uomini e Donne per provare a trovare la donna della sua vita. Al momento, in amore, non sembrerebbe essere stato molto fortunato. In passato, il cavaliere ha avuto storie importante, in primis quella con la mamma di sua figlia, ma negli ultimi anni, ci sono state solo delusioni come si evince da ciò che scrive sui social.

“Se in amore dovete chiedere il rispetto vi posso assicurare che siete single e molto probabilmente cornuti/e”, ha scritto Armando che, pur credendo sempre nell’amore, non sembra avere molta fiducia di poter trovare ciò che cerca. A Uomini e Donne, però, sono nati tanti amori importanti: la prossima stagione, dunque, sarà quella giusta?

Uomini e donne, Armando Incarnato fuori dal cast?/ Beccato con la nuova fiamma: la segnalazione













© RIPRODUZIONE RISERVATA