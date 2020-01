Armando Incarnato, frecciatina a Uomini e Donne/ “Mi alleno per imparare a subire…”

Armando Incarnato torna sui social lanciando una frecciatina all’indirizzo della redazione di Uomini e Donne. Schietto e diretto, il cavaliere napoletano, su Instagram, sotto una foto in cui sfoggia il fisico in palestra, scrive: “Bisogna allienarsi per non essere attaccati? No! Bisogna allenarsi per imparare a subire i colpi”. In tenuta ginnica, con i muscoli in mostra, Armando Incarnato torna sui social per difendere, ancora una volta, la propria posizione dopo i rumors che si sono diffusi sul web in seguito alle anticipazioni dell’ultima registrazione pubblicate dal Vicolo delle News. Armando Incarnato, infatti, avrebbe lasciato definitivamente il programma dopo essere stato attaccato nuovamente da Gianni Sperti che avrebbe portato le prove del suo fidanzamento fuori dal programma. Armando, però, ha smentito di essere stato cacciato. Le parole sui social, dunque, a chi saranno dirette?

ARMANDO INCARNATO FURIOSO SUI SOCIAL

Armando Incarnato, in attesa che la puntata del trono over di Uomini e Donne con l’accusa di Gianni Sperti nei suoi confronti vada in onda, continua a difedendersi sui social lanciando frecciatine a coloro che stanno cercando di metterlo in cattiva luce. Le parole del cavaliere napoletano, però, continuano a dividere i followers. Da una parte ci sono quelli che credono alla sua versione e, dall’altra, ci sono quelli d’accordo con Gianni Sperti e Tina Cipollari che hanno sempre parlato dell’esistenza di una donna nella vita del cavaliere. La maggior parte degli utenti, però, sembra schierata dalla parte del cavaliere: “Ciao Armando sei davvero una grande persona! Io ho sempre apprezzato la tua sincerità e schiettezza. Continua così”, “Purtroppo dai fastidio è questa la verità, dai fastidio a chi non ha coraggio”, “Buongiorno Armando ti ho sempre stimato e ammirato ce ne fossero di uomini come te”, sono alcuni dei commenti degli utenti.





