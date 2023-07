Armando Incarnato, frecciatina alle coppie scoppiate di Uomini e Donne?/ “Quelle nate per interesse…”

Armando Incarnato contro le coppie di Uomini e Donne?

Armando Incarnato non si è mai tirato indietro di fronte alla possibilità di esprimere un’opinione, anche a costo di essere scomodo. Da quando partecipa al trono over di Uomini e donne sperando di trovare l’amore ha sempre commentato le varie dinamiche dando vita anche a discussioni e litigate. Con il programma di Maria De Filippi in vacanza, il cavaliere napoletano continua ad esprimere la propria opinione sui social.

Sul proprio profilo Instagram ha così pubblicato un post in cui scrive una riflessione sulle coppie nate per interesse e che, inesorabilmente si rompono. Nessun riferimento diretto e nessun nome da parte di Armando che resta sul vago. Tuttavia, tra i tanti commenti, spuntano quelli degli utenti convinti che le parole di Armando si riferiscano alle coppie che, nate nello studio di Uomini e Donne, si sono rotte nell’ultimo periodo.

Le parole di Armando Incarnato

Sono tante le coppie di Uomini e Donne che non hanno resistito alla vita reale. Tra quelle nate nell’ultima stagione del trono classico, l’unica che resiste è quella formata da Lavinia Mauro e Alessio Corvino mentre si sono rotte quelle di Luca Daffrè e Alessandra, Federico Nicotera e Carola Carpanelli, Nicole Santinelli e Carlo Alberto Mancini. Tra le coppie del trono over, invece, ha fatto rumore la fine del matrimonio di Isabella Ricci e Fabio Mantovani. Le parole di Armando si riferiranno a tali coppie?

“Le coppie nate per interesse sono destinate ad uno spiacevole disinteresse nel preservare perlomeno un minino di rispetto nei confronti dell’ex partner. E pensare che a dire di “qualcuno” che non ne ha mai “azzeccata” una avrei dovuto prendere esempio e imparare la parola amore da qualcun altro ! Che vergogna solo i numeri non indovino”, ha scritto.

