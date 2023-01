Armando Incarnato lascia Uomini e donne?/ L’assenza dopo la lite con Maria De Filippi

Uomini e donne, Armando Incarnato lascia il trono over?

Mentre sale sempre di più l’attesa generale per il ritorno TV di Uomini e donne, esplode il giallo sul preannunciato addio di Armando Incarnato al dating-show di Maria De Filippi. Le anticipazioni TV di Uomini e donne classico e over, relative alla nuova puntata ripresa il 6 gennaio e che andrà in onda in chiaro tv su Canale 5 prossimamente, farebbero pensare all’epilogo dell’esperienza TV intrapresa dal cavaliere napoletano al programma sulla ricerca dell’amore, prodotto e condotto da Maria De Filippi.

Questo, dal momento che -tra le novità del rientro tv del format- si anticipa l’assenza in studio di Armando Incarnato, grande assente tra i protagonisti veterani, con assidua partecipazione al trono over da anni. Oltre all’assenza in studio ad avvalorare ancor di più l’ipotesi di un addio del campano al dating-show é anche la forte lite che alle registrazioni della scorsa puntata aveva visto protagonisti la conduttrice di Uomini e donne e lo stesso Armando Incarnato.

Armando Incarnato chiude i rapporti con Maria De Filippi?

La lite potrebbe aver compromesso in definitiva i rapporti tra le parti fino a provocare l’assenza del napoletano , con la conduttrice che lo ha tacciato di ergersi come una superstar del dating-show, snobbando una corteggiatrice scesa dalle scale, in trasmissione, per lui. Lui l’avrebbe tenuta in trasmissione, per poi sparire di punto in bianco, negando alla giovane ogni tipo di contatto, in primis telefonico, anche per il timore di essere screenshottato nel privato in videochiamata. Una condotta che ha fatto infuriare non poco Maria De Filippi. Nel tacciare Incarnato di smanie da super celeb, la regina TV ha ricordato al napoletano di essersi inoltre pavoneggiato via social dell’ultimo ritocchino estetico lasciandosi immortalare con l’ex tronista Teresa Cilia, dallo stesso chirurgo di fiducia, facendo peraltro pubblicità al professionista del Beauty.

Insomma, la conduttrice ha non troppo velatamente accusato Armando di essere interessato a tutt’altro che non sia l’amore. “Ma tu sei l’unico che è a Uomini e Donne?”- ha tuonato la conduttrice- Ti senti un personaggio?”. Una puntata infuocata a cui segue la nuova nonché prima del nuovo anno 2023, per Uomini e donne, e con grande assente Armando Incarnato. Il cavaliere over di Napoli é un protagonista del parterre del trono over, a Uomini e donne, dal 2018, quando debuttava in TV per la ricerca dell’amore, reduce dalla separazione dell’ex moglie Daniela, da cui lui ha avuto la figlia Michelle. Che il napoletano non possa non fare più rientro a Uomini e donne, per un vero di Maria De Filippi? Alla luce della lite e il caso del “grande assente” alla nuova puntata di Uomini e donne, non si fa azzardata l’ipotesi che il cavaliere si riveli il nuovo addio al dating-show, del 2023.













