Armando Incarnato lascia Uomini e Donne?/ “Sono stanco di non essere capito”

Armando Incarnato in crisi dopo la lite con Gianni: lo sfogo sui social

La puntata di Uomini e Donne del 22 febbraio è stata quasi del tutto dedicata allo scontro tra Armando Incarnato e Gianni Sperti. Lo storico opinionista ha accusato il cavaliere napoletano di non cercare l’amore nel dating show, ma di cercare solo visibilità.

Armando Incarnato si è infuriato sostiene di non aver ancora trovato la donna giusta e chiede a Sperti di cessare la polemica: “C’è una parte del mio cuore che mi fa sempre più male…Basta per favore!“. Molto provato dalla lite in studio, il cavaliere napoletano affida ai social il suo duro sfogo: “Sono stanco di non essere mai capito…” e ancora: “Sono un essere umano, non una macchina”. Il volto del dating show sembra arrivato all’esasperazione e, secondo alcuni utenti, potrebbe decidere di mettere fine al suo percorso a Uomini e Donne.

Armando Incarnato lite furiosa con Gianni Sperti: cosa è successo

Nello studio di Uomini e Donne si è consumata una lite furiosa tra Gianni Sperti e Armando Incarnato. L’opinionista non crede nel cavaliere napoletano, ed è convinto che non cerchi davvero l’amore all’interno del dating show. Di contro, il volto del parterre maschile si è infuriato per le insinuazioni di Sperti: “Mettiti al centro studio e fatti massacrare come fai con me. Mettiti tu al mio posto“.

Gianni Sperti lo accusa, dunque, di voler fare l’opinionista pungendo sul vivo Armando Incarnato che replica: “Io non sono assunto da Maria. Ironizzi dicendo che sono strato contrattualizzato”. E ancora: “Gli dà fastidio che quando io alzo la mano tu mi fai parlare! Lo diciamo una volta per tutte? Io, come altre persone qui, non percepisco nulla. Il programma rimborsa benzina, caselli autostradali e albergo. Io per stare qui spendo dai 400 euro ai 500 euro a settimana, ovvero quello che prendi tu stando seduto su quella sedia. Io sono così nella vita. Quando mi agito così, non recito, mi porto il malessere dentro. Fai credere alle persone a casa che io vengo qui per altro”.

