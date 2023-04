Armando Incarnato, lite con Alessio e Rebecca a Uomini e Donne/ “Ti inventi le cose…”

Armando Incarnato contro Alessio e Rebecca a Uomini e donne

Armando Incarnato torna protagonista di Uomini e donne pur restando al proprio posto senza nuove conoscenza. Tutto accade nel corso della puntata del 20 aprile quando Maria De Filippi chiama al centro dello studio Alessio e Rebecca, la ragazza che stava uscendo proprio con Armando. Dopo aver chiuso con Cristina, Alessio ha scelto di uscire con Rebecca, una scelta che avrebbe scatenato la reazione della stessa Cristina. “Secondo le sue parole Rebecca era di Armando. Ma visto che non è scesa per Armando, io mi sono sentito libero di invitarla a parlare. Le tue parole sono state ‘cosa c’entra quella di Armando’. Tu mi hai fatto passare come carnefice, mentre tu volevi passare come vittima”, spiega Alessio.

Della stessa posizione di Cristina è Riccardo Guarnieri che si schiera proprio con Armando. “A me risulta altro, ovvero che lui ha deciso di uscire con Rebecca per fare un dispetto ad Armando. Me l’ha detto Cristina. Ti avevo già sgamato tempo fa, dicendo che esci con le persone per stare al centro studio. Abbiamo capito qual è l’atteggiamento qua dentro. Ti fai la persona elegante, ma…”, afferma il cavaliere pugliese.

Scintille tra Armando Incarnato, Alessio e Rebecca

Dopo aver ascoltato le parole di Riccardo Guarnieri, Armando Incarnato rompe il silenzio e spiega di aver visto Alessio e Rebecca insieme e di essere intervenuto solo al termine della puntata. “Ti inventi le cose”, ribatte Alessio spiegando che l’intervento di Armando sia avvenuto durante un ballo in studio. “Ti inventi le cose”, dice Alessio. Armando, però, non ci sta e replica ancora scagliandosi anche contro Rebecca la quale, tuttavia, ribadisce di non voler più uscire con il cavaliere napoletano e di voler continuare a frequentare Alessio.

“Si è sempre rapportato con persone che uscivano con me o con Riccardo. Con Gianni c’è stata una tregua in una sorta di chiarimento, se si porta rispetto a Maria bisogna portarlo anche a chi lavora con lei. Quindi Gianni ti chiedo scusa, perché mi sono rivisto. Mia cara Rebecca la bellezza non basta, preferisco le persone coerenti. Vi auguro il meglio con Alessio. Se non ti piaceva come mai sei al centro studio con lui?”, conclude Armando.











