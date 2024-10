Cristina Tenuta come Barbie alla sfilata di Uomini e Donne

La puntata di Uomini e donne del 4 ottobre 2024 si apre con la sfilata femminile dal titolo “Brivido caldo in un notte di luna piena”. “Ho invitato Tony per mettere la musica”, annuncia Maria De Filippi che poi lascia spazio a Tony che la saluta usando l’appellativo “dottoressa”. “Lui mi ha sempre chiamata dottoressa e continua a farlo. Come sta la tua fidanzata?”, chiede la padrona di casa che, ricevuta la risposta positiva, invita Tony a divertirsi. Spazio, così, alla prima dama a cui è affidato il compito di aprire la prima sfilata della stagione di Uomini e Donne.

Tina Cipollari, lite con Gemma Galgani a Uomini e Donne: "Sono i tuoi ultimi anni"/ Maria: "Fai le corna"

sulla passerella, così, arriva Cristina Tenuta che indossa un abito aderente e corto color fucsia con un fascia tra i capelli lasciati sciolti sulle spalle. Durante la sfilata, Cristina Tenuta prova a sedurre alcuni uomini del parterre, in particolare, Armando Incarnato e Mario Cusitore. Un gesto, quello di Cristina, che scatena la reazione di Armando.

Uomini e Donne, Alessio Pili Stella corteggia Barbara? Social scatenati/ "Come la guardava..."

Armando Incarnato contro Cristina Tenuta a Uomini e Donne

Nei panni di Barbie, Cristina Tenuta prova a coinvolgere nella sua performance Armando Incarnato con cui, in passato, Cristina è uscita non nascondendo di provare un vero interesse nei suoi confronti. Armando, però, non si lascia coinvolgere e Cristina ripiega su Mario Cusitore. Al termine della sfilata, durante le votazioni, Incarnato punzecchia Cristina facendole notare l’errore commesso.

“Non vogliamo delle Barbie o delle bambole, vogliamo delle persone”, dice Armando. “Sono venuta da te perché mi è dispiaciuto vederti così” – replica Cristina e Armando ribatte ancora – “Una persona in difficoltà ha bisogno di sincerità”. “Che pesantezza”, commenta Gianni Sperti mentre Tina Cìpollari dà ragione ad Armando – “E’ vero, prima è andata da Armando e poi ha ripiegato su Mario”, commenta la bionda opinionista mentre Maria De Filippi, poi, chiude la discussione andando avanti con la sfilata.

Alessio Pili Stella, frecciatina a Morena a Uomini e Donne/ "Non trasmetti qualcosa mostrando doti fisiche"