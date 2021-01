Armando Incarnato, lite con Lucrezia a Uomini e Donne/ “Voglio una donna che…”

La puntata di Uomini e Donne di oggi comincia esattamente da dove si era interrotta quella di venerdì scorso. Dopo aver mandato a casa i cinque ragazzi che avevano chiamato per conoscerla, Lucrezia Comanducci si accomoda nuovamente al proprio posto ricevendo le critiche di Tina Cipollari, ma soprattutto, scontrandosi nuovamente con Armando Incarnato. Dopo aver lasciato lo studio per evitare di assistere all’incontro tra Lucrezia e i suoi cinque pretendenti, il cavaliere napoletano è tornato in studio scontrandosi nuovamente con la Comanducci con cui ha deciso di chiudere definitivamente la frequentazione non vedendo in lei il minimo interesse nei suoi confronti.

ARMANDO INCARNATO, DURO SCONTRO CON LUCREZIA COMANDUCCI A UOMINI E DONNE

Armando Incarnato non perdona Lucrezia Comanducci dopo lo scontro della puntata scorsa. “Non mi ha mai chiamato, né a Natale né a Capodanno. Non mi ha mai fatto una domanda sulla mia vita privata. La chiamo e le chiedo della vita privata e mi manda anche a quel paese. E’ sparita completamente. Ci ho provato una settimana, due e anche tre, ma è sparita. Quando non stava nel programma si è presentata tutti i giorni fuori dallo studio. Voglio una persona che mi chiama, che s’interessa della mia vita, che mi chiede come sta mia figlia e come va il rapporto con mia madre. Questo voglio perché se devo entrare dalla parte di un letto ed uscire da un’altra non mi interessa perché fuori sai quante ne ho”, sbotta Armando. “Sono pienamente d’accordo con te”, dice Tina Cippolari che, rivolgendosi a Lucrezia, aggiunge – “Sembra che tu faccia un favore a qualcuno a stare qui”.





