Armando Incarnato, Uomini e Donne/ Due di picche da Jessica: “Non mi fido di te”

Armando Incarnato non trova la donna della sua vita. Il cavaliere napoletano ha cominciato la nuova stagione di Uomini e Donne con tanta voglia di trovare il vero amore e fidanzarsi. Dopo aver frequentato Marika a cui non ha concesso l’esclusiva, Armando ha provato a corteggiare anche Jessica, una delle nuove dame del trono over. Nonostante dubbi e timorei, Jessica che ha anche ricevuto una rosa rossa dal cavaliere napoletano, Jessica ha deciso di concedergli una possibilià.

“Gli ho lasciato il numero di telefono. Gli ho dato una possibilità, ma non cambio idea nel senso che io non voglio conoscerlo e chiudo qui la conoscenza perchè non mi fido di lui e conoscendo il suo percorso nel programma so che non mi fiderei”, spiega Jessica al centro dello studio.

Armando Incarnato deluso da Jessica a Uomini e Donne

Al centro dello studio, nella puntata odierna di Uomini e Donne, Armando Incarnato non nasconde la propria delusione per la decisione di Jessica. “Sei strana. Il tuo comportamento qui, al centro dello studio, è diverso da quello che hai fuori. Non ho fatto nulla di male, sei stata bene ma chiudi una conoscenza per un percorso che non hai visto direttamente con i tuoi occhi. Potresti chiedere spiegazioni a me, ma probabilmente, non ti interesso proprio“, conclude con amarezza Armando. “Secondo me a te non è mai interessato realmente Armando“, commenta Tina Cipollari.

“Non ho una grande attrazione fisica nei tuoi confronti. In più non mi fido”, aggiunge Jessica che riconosce, comunque, i meriti del cavaliere napoletano – “è dolce è gentile, ma non sono attratta”. “Tu non vuoi accettare che una donna ti dica non mi piaci”, conclude Jessica.

