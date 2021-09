Armando Incarnato e Marika, Uomini e Donne/ “Ci sono baci”. Poi la lite con Graziano

La nuova stagione di Uomini e Donne inizia nel migliore dei modi per Armando Incarnato. Il cavaliere napoletano che ha dichiarato di volersi innamorare sta conoscendo Marika, una nuova dama del parterre femminile. “Ci si innamora dell’anima delle persone e Marika, oltre che essere bella fisicamente, credo che abbia una bella anima” – spiega Armando. Poi aggiunge: “Ci sono state abbracci, carezze e baci”.

“So a cosa vado incontro perchè so che ho scelto la patata bollente del parterre, ma mi piace. Voglio cominciare questo percorso senza filtri. Voglio conoscerlo anche perchè lui vive a Napoli e io a Palermo. Voglio vedere se sarà presente, ma non voglio precludermi la possibilità di conoscerlo solo per quello che ho visto da casa. La chimica c’è“, dice Marika.

Armando Incarnato, lite con Graziano a Uomini e Donne

Dopo aver ascoltato le parole di Marika, Graziano, giunto in trasmissione per corteggiare Ida Platano, pone una domanda alla dama. “Ieri hai detto che non ti fidavi, oggi ti fidi già di Armando?”, ha chiesto Graziano. “Non ho detto che mi fido, sto provando a fidarmi“, risponde Marika.

La domanda di Graziano fa infuriare il cavaliere napoletano. “Cosa ti importa? Ti piace Marika? Sei venuto a fare l’opinionista per chiederle se si fida?”, sbotta Armando Incarnato. Il cavaliere napoletano, poi, si rivolge a Marika: “Chiedo scusa a te per averti tolto tempo per darlo a lui“, chiude Incarnato che poi svela di volere un amore come quello che ha vissuto con la madre di sua figlia che sta per sposarsi con l’attuale compagno.

