Armando Incarnato Vs Claudia a Uomini e Donne/ “Sei venuta per vendere creme…”

Dopo aver mantenuto la calma durante il confronto con Gianluca De Matteis e Lucrezia, Armando Incarnato perde la pazienza con Claudia LaFirenze, una dama per cui aveva mostrato interesse prima che la nuova dama del trono over decidesse di fare un passo indietro rinunciando ad uscire con lui. Claudia, però, nella puntata del 23 settembre di Uomini e Donne, si lascia andare ad una rivelazione: “Mi ha preso per un braccio mentre ballava con Enzo, mi ha detto quello che voglio lo ottengo“, dice Claudia. Maria De Filippi spiega così che quella frase ha fatto pensare alla dama di essere ancora nei pensieri di Armando, ma il cavaliere napoletano sostiene il contrario. “Se sei venuta qui per andare poi sui social a vendere creme e cremine, lascia stare Armando. Rapportati con altri uomini. Mi hai cercato tutta la settimana, mi hai mandato otto foto ieri”, sbotta Armando Incarnato che punta il dito contro la dama.

ARMANDO INCARNATO, LITE CON CLAUDIA A UOMINI E DONNE: “DICE CHE NON LE PIACCIO, MA POI MI CERCA”

Armando Incarnato e Claudia LaFirenze non trovano un punto d’incontro. La dama di Uomini e Donne sostiene di averlo cercato solo per chiedergli il senso della frase detta in puntata, mentre Armando è convinto che il suo interesse sia un altro. Il cavaliere napoletano, infastidito dall’atteggiamento di Claudia, cerca di chiudere il discorso: “Sei tanto bella, ma io non sono all’altezza della tua bellezza”, aggiunge il cavaliere napoletano. Nella discussione d’intromette anche Simone Bolognesi che dà ragione ad Armando svelando di aver cercato Claudia, ma di essere stato totalmente snobbato dalla dama.





© RIPRODUZIONE RISERVATA