Armando Incarnato vs Juan Luis Ciano/ Uomini e Donne: “ho le chat con una signora…”

Toni infuocati tra Armando Incarnato e Juan Luis Ciano che, nella puntata odierna del trono over di Uomini e Donne saranno i protagonisti di una discussione accesa nel corso della quale il cavaliere napoletano svelerà un retroscena su Juan facendo piangere Gemma Galgani. Tutto accadrà durante la sfilata femminile. Durante una discussione tra Armando e Veronica Ursida, Juan Luis lancerà una frecciatina al napoletano che, già nelle precedenti puntate della trasmissione lo aveva esortato a non prendere in giro Gemma. “Quello che mi dispiace è che si fanno degli appunti sulla mia storia con Gemma e si vuole dare anche un insegnamento quando poi, come potete notare, non c’è niente da insegnare”, dirà Juan scatenando la furente reazione di Armando. “Ma chi ti vuole insegnare nulla? Hai il doppio della mia età, dovresti insegnare tu a me, ma per come ti comporti con Gemma non hai proprio nulla da insegnare“, replicherà Incarnato.

ARMANDO INCARNATO CONTRO JUAN LUIS CIANO: “VUOI VEDERE LA CHAT CON UNA SIGNORA DI FIRENZE?”

Juan Luis Ciano sta prendeno in giro Gemma Galgani? Armando Incarnato è sicuro di sì e, nella puntata del trono over in onda oggi, si scaglierà contro il pretendente di Gemma svelando l’esistenza di alcune chat tra Juan Luis e una signora di Firenze che non fa parte del parterre del programma. “Fuori esci con le donne e poi qua dentro vieni a corteggiare Gemma”, urlerà Armando. “Ma come si permette”, replicherà prontamente Juan. “Ti sto aspettando all’altare a te e a Gemma. Vuoi le tue chat con una signora di Firenze a cui hai detto vieni a casa mia altrimenti vengo io a Firenze?”, aggiungerà ancora Armando. Dopo aver ascoltato tutto, Gemma chiederà spiegazioni ad Armando che, però, non aggiungerà particolari lasciando la palla a Juan. Le parole di Incarnato, tuttavia, faranno piangere Gemma che non saprà a chi credere.

