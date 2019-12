Uomini e Donne/ Anticipazioni 11 dicembre: lite tra Armando e Juan Luis! (Trono Over)

Oggi, 11 dicembre 2019, ci attende un nuovo appuntamento con il trono Over di Uomini e Donne. Dopo il lieto fine per Ida Platano e Riccardo Guarnieri ha avuto inizio una nuova sfilata per le dame, a tema “Paradiso o inferno”. Hanno già sfilato Barbara, Gemma e Ida e oggi si riparte da Anna Tedesco. La sua mise però non piace a Samuel che la attacca duramente, soprattutto per quanto accaduto tra loro nelle ultime settimane. È però solo l’inizio di una serie di accesi incontri che avranno poi come protagonista Armando Incarnato. Tutto parte quando a sfilare è Veronica Ursida, con la quale Armando ha appena chiuso. Il suo voto è un 10 ma il modo in cui accusa la dama in seguito suscita il commento pungente di Juan Luis, che “si vendica” delle critiche che proprio Armando gli ha mosso nella puntata di lunedì.

Uomini e Donne, anticipazioni: Armando, lite con Juan Luis e Riccardo

A Uomini e Donne va allora in scena una lite tra Armando Incarnato e Juan Luis che porta il primo ad accusare il pretendente di Gemma Galgani di intrattenere relazioni equivoche fuori dallo studio. Armando, infatti, parla di chat con una signora di Firenze che lo invita a casa sua. Inoltre svela che Juan avrebbe mandato messaggi privati anche a sua sorella, molto più giovane di lui. Ida Platano ci mette poi del suo ammettendo di trovare sospetti alcuni atteggiamenti di Juan Luis. Gemma è basita: cerca di capirne di più ma scoppia poi in lacrime. Intanto lo scontro di Armando si allarga anche a Riccardo Guarnieri che trova scorretto il suo modo di agire e di rivolgersi agli altri, in particolare a Juan. Un ballo scioglierà infine le tensioni di una puntata particolarmente accesa.

© RIPRODUZIONE RISERVATA