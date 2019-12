Gemma Galgani sfila da “angelo”/ Uomini e Donne, Tina: “con i pensieri peccaminosi..”

Gemma Galgani, in attesa di ricevere da Juan Luis Ciano il desiderato bacio che aspetta, ormai, da settimane, torna a sfilare nella puntata odierna del trono over di Uomini e donne. La dama di Torino, per rappresentare nel migliore dei modi il tema “inferno o paradiso”, si presenterà in passerella con un abito bianco e due grandi ali. Gemma spiegherà di sentirsi un “angelo” e di immaginarsi in Paradiso scatenando, però, la dura reazione di Tina Cipollari che, di fronte alla scelta e alle parole della sua nemica, si lascerà andare ad un commento che scatenerà la reazione di una signora del pubblico che difenderà apertamente Gemma. “Con tutti gli uomini con cui sei stata, con tutti i pensieri peccaminosi che hai fatto, pensi di andare in Paradiso?”, chiederà la bionda opinionista scatenando prima la reazione di Maria De Filippi che la esorterà a controllarsi e poi quella degli altri protagonisti del parterre che non riusciranno a non sorridere.

Gemma Galgani sfila in versione angelo, Tina Cipollari attacca

Il duro attacco di Tina Cipollari a Gemma Galgani scatenerà la dura reazione di una signora del pubblico che si scaglierà contro la bionda opinionista accusandola di fare di tutto per mettere in difficoltà la dama di Torino. “Se tocca l’inferno a Gemma, a te cosa tocca?”, dirà una signora del pubblico aggiungendo un detto della propria terra. Di fronte all’attacco della signora, Tina non resterà in silenzio: “oggi si è meritata l’ottava denuncia”. Gemma, invece, resterà tranquilla e si accomoderà accanto a Barbara De Santi che, invece, sfilerà con un look da “inferno”. Di fronte agli attacchi della Cipollari, dunque, la dama di Torino riuscirà a mantenere davvero la calma?

