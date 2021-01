“Armie Hammer è un cannibale”/ L’ex dell’attore: “Voleva una costola per il barbecue”

Armie Hammer, l’attore reso celebre dal film “Call me by your name“, è un cannibale? Una domanda che potrebbe suonare assurda, ma certo non dopo la pubblicazione di alcune chat anonime attribuite a lui, nelle quali l’interprete statunitense dice che vorrebbe “mangiarsi” presumibilmente una sua amante e “bere il suo sangue“. Ad aggiungere ancora carne sul fuoco è adesso Paige Lorenze, sua ultima fiamma, che in un lungo video sembra alludere proprio all’ex fidanzato, pur senza mai citarlo, quando dice: “Ho iniziato una relazione con un tipo molto fragile, anche lui reduce da una dolorosa rottura. Io volevo solo qualcuno che potesse distrarmi un po’, invece mi sono ritrovata nella mani di una persona stranissima“. La bionda modella newyorchese ha chiosato: “Questo è tutto quello che voglio dire in questo momento, parlarne è molto complicato“.

“Armie Hammer è un cannibale”

Secondo il The Sun e altri siti americani, in un’intervista oggi introvabile online concessa a Star Magazine, Paige Lorenze avrebbe anche raccontato di un gesto che se confermato sarebbe a dir poco inquietante, con l’attore che le avrebbe inciso con un coltello la A (di Arnie?) poco sopra il pube. Ad alimentare la narrazione di un Armie Hammer versione cannibale ci sono poi le parole di un’altra sua ex fidanzata, Courtney Vucekovich, secondo cui l’interprete di film come Free Fire e Rebecca, le avrebbe chiesto di farsi asportare una costola per poi mangiarla al barbecue. Vucekovich ha poi aggiunto che Hammer “entra nella tua vita in modo fantastico, con una presenza magnetica, che farebbe esclamare a molte donne ‘che meraviglia’, però attenzione, e questa la cosa spaventosa, è un grande manipolatore“. A prendere le difese di Hammer, su Instagram, è stata una sua ex che a quanto pare non ha vissuto questo tipo di esperienze con Armie, ovvero Bella Thorne: “Non ci posso credere! Lui non è un fottuto cannibale. Le persone sono pazze a inventarsi queste stronzate. E soprattutto in giro ci sono migliaia di screenshot fasulli“.



© RIPRODUZIONE RISERVATA