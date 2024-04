Arsenal Bayern, rigore solare non concesso/ Video, abbaglio dell’arbitro: Tuchel “Ha visto tutto ma…”

VIDEO ARSENAL BAYERN: RIGORE SOLARE NON CONCESSO

È il 67’ minuto di Arsenal Bayern, andata dei quarti di Champions League, quando l’arbitro Glenn Nyberg prende un colossale abbaglio; sempre che lo si possa definire tale, vista la spiegazione poi data da Thomas Tuchel. L’episodio, che potete vedere anche nel video che proponiamo, pare abbastanza chiaro: il Bayern Monaco è in vantaggio 2-1 all’Emirates quando c’è una rimessa dal fondo in favore dell’Arsenal. David Raya, portiere dei Gunners, prende il pallone e lo passa a Gabriel Magalhaes che è al suo fianco; quest’ultimo invece di giocarlo lo ferma con le mani e lo riconsegna all’estremo difensore, e il gioco prosegue.

La reazione dei giocatori del Bayern è timida ma c’è: l’inquadratura mostra Kane e Musiala (in modo leggermente più convinto) reclamare il rigore, ma poi l’Arsenal esce dall’area con il pallone avviandosi verso il centrocampo e Nyberg non fischia. Episodio abbastanza lampante, ma va detto che il video a disposizione non aiuta: le telecamere infatti hanno staccato su Mikel Arteta che vive la partita da bordo campo, quando si torna sul terreno di gioco Raya ha già consegnato il pallone a Gabriel e non è chiarissimo se effettivamente il gioco fosse ripreso, e quando fosse ripreso.

LA RICOSTRUZIONE DI TUCHEL

Thomas Tuchel, allenatore del Bayern, ha poi fatto sapere di averne discusso con l’arbitro: secondo la sua versione, Glenn Nyberg si è accorto di come quello fosse rigore ma anche che non si sarebbe mai permesso di fischiarlo in un quarto di finale di Champions League. A questo punto, sorge spontanea la domanda: ha prevalso il buon senso oppure l’arbitro ha preso un clamoroso abbaglio, sbagliando completamente la decisione? Noi restiamo dell’idea che se esiste un regolamento, questo vada applicato.

Se la ricostruzione di Tuchel fosse esatta, a questo punto bisognerebbe dire che Nyberg avrebbe dovuto assegnare il rigore al Bayern. Detto che la partita è poi finita 2-2 grazie al pareggio di Trossard, andrebbe capito se realmente con il tocco di Raya fosse effettivamente ripreso il gioco: qui ci può venire in aiuto il regolamento che parla di pallone che deve essere fermo perché sia “attivabile”, mentre non è previsto che l’arbitro fischi per far riprendere con una rimessa dal fondo (Tuchel parla invece di un fischio da parte di Nyberg). Sia come sia l’episodio è destinato a far discutere…

CLICCA QUI PER IL VIDEO DEL POSSIBILE RIGORE IN ARSENAL BAYERN











