DIRETTA/ Arsenal Bayern video streaming tv: 12 incroci in Champions, l’ultimo 7 anni fa (9 aprile 2024)

DIRETTA ARSENAL BAYERN: I TESTA A TESTA

Ci avviciniamo alla diretta di Arsenal Bayern, una partita che in Champions League non si giocava da sette anni: era un ottavo di finale nella stagione 2016-2017 e clamorosamente i bavaresi avevano timbrato un doppio 5-1. Ancor più clamoroso è il fatto che il 5-1 (in casa) è lo stesso risultato che il Bayern aveva ottenuto contro l’Arsenal un anno e mezzo prima, stavolta in una partita del girone; il match di andata, due settimane prima, rappresenta l’ultima vittoria dei Gunners che aveva trovato la via della rete con Olivier Giroud e Mesut Ozil nell’ultimo quarto d’ora e oltre (il tedesco aveva segnato in pieno recupero).

Arsenal Bayern però è una classica di Champions League: abbiamo 12 incroci che cominciano nel 2000-2001, il Bayern si è imposto in sette occasioni mentre le vittorie dell’Arsenal sono appena tre (di cui una in trasferta, nel marzo 2013 e peraltro inutile perché nell’andata degli ottavi i tedeschi avevano vinto 3-1). Di conseguenza il Bayern Monaco è sempre riuscito a superare i Gunners in sede di eliminazione diretta: va ricordato che tra queste due squadre, che si sono sempre e comunque affrontate in Champions League, ci sono anche quattro sfide nella fase a gironi. Vedremo cosa succederà stasera in un match che manca da tempo, ma che tra il 2012 e il 2017 ha avuto otto episodi nell’arco di cinque stagioni. (agg. di Claudio Franceschini)

ARSENAL BAYERN STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: DOVE VEDERLA?

La diretta di Bayern Arsenal sarà trasmessa sulla piattaforma satellitare di Sky, Gli abbonati Sky potranno seguire anche grazie al servizio streaming dedicato Sky Go. Un’altra opzione è offerta da NOW: basterà registrarsi e acquistare il ‘Pass Sport’. Match visibile anche su Infinity+, previo acquisto di un abbonamento. Su Sky telecronaca affidata ad Andrea Marinozzi, commento tecnico di Paolo Di Canio. Su Infinity+ saranno Riccardo Trevisani e Andrea Agostinelli a raccontare la partita.

ARSENAL BAYERN: BAVARESI IN UN PERIODO BUIO

La diretta di Arsenal Bayern è pronta a farci compagnia: alle ore 21:00 di martedì 9 aprile l’Emirates Stadium ospita una sfida davvero classica, che torna nell’andata dei quarti di Champions League 2023-2024. Grande momento per i Gunners, che per il secondo anno consecutivo si giocano la Premier League: attualmente primi in classifica insieme al Liverpool, possono sognare e intanto proseguono il loro cammino in Champions League dopo aver eliminato il Porto, una doppia sfida che si è risolta solo ai calci di rigore.

Per quanto riguarda il Bayern, dopo 11 di dominio i bavaresi non vinceranno la Bundesliga: scivolati a -16 dal Bayer Leverkusen con sei giornate da giocare, abdicano dal Meisterschale ma attenzione a non sottovalutarli in Europa, intanto hanno eliminato la Lazio (purtroppo) e sottotraccia possono sicuramente giocarsela, anche se Thomas Tuchel vada come vada sembra destinato all’addio. Tra qualche ora dunque la diretta di Arsenal Bayern: per il momento, proviamo a capire in che modo le due squadre potrebbero presentarsi in campo all’Emirates.

ARSENAL BAYERN: PROBABILI FORMAZIONI

Per capire le mosse di Arteta circa le probabili formazioni della diretta Arsenal Bayern, indichiamo innanzitutto che il 4-3-3 è il modulo di riferimento per i Gunners. In porta giocherà Raya, mentre in difesa sembrano certi del posto White, Saliba e Gabriel. A centrocampo ci saranno Odegaard, Jorginho e Rice, anche se potrebbe sperare in una maglia pure Smith Rowe. Nel tridente offensivo degli inglesi Martinelli, Havertz e Trossard come titolari. Per Thomas Tuchel, invece, 4-2-3-1 come modulo di riferimento: Ulreich in porta a causa dei problemi di Neuer; Kimmich, de Ligt, Dier e Davies potrebbero comporre la difesa; in mediana la certezza sembra essere Goretzka, mentre Laimer e Kimmich potrebbero giocarsi l’altra maglia. Infine ipotizziamo Sané, Müller e Musiala alle spalle di Kane.

DIRETTA ARSENAL BAYERN: LE QUOTE

Chi può essere il favorito stasera per la diretta Arsenal Bayern? Le quote dell’agenzia Snai ci dicono che, almeno per l’andata, il fattore campo dovrebbe aiutare i Gunners, infatti il segno 1 è proposto a 1,75, mentre poi si sale a quota 4,00 per il pareggio e fino a 4,50 volte la posta in palio per chi invece crederà nel successo in trasferta del Bayern Monaco.











