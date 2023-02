Articolo 31, canzone “Buon viaggio” a Sanremo 2023/ “Non doveva essere un brano per il Festival…””

Articolo 31, il debutto a Sanremo 2023 di J-Ax e DJ Jad

Gli Articolo 31, il duo hip-hop composto da J-Ax e DJ Jad, tornano in gara al Festival di Sanremo 2023 con il brano “Buon viaggio“. Si tratta della seconda Reunion sul palcoscenico del Teatro Ariston di Sanremo. Dopo 10 anni, infatti, il duo ha deciso non solo di ricomporsi, ma anche di debuttare per la prima volta nella kermesse per eccellenza della musica italiana. La loro musica e le loro canzoni hanno segnato un’epoca trasformando il duo un vero e proprio fenomeno della canzone pop italiana.

Intervistati da Tv Sorrisi e Canzoni, gli Articolo 31 alla vigilia del debutto sul palco di Sanremo, hanno rivelato: “il brano si chiama “Un bel viaggio”: non doveva essere un brano da portare a Sanremo, ma il primo demo quando abbiamo cominciato a lavorare al nuovo disco. Dovevo sbloccarmi un pò e ho detto ‘parliamo della nostra amicizia e tentiamo anche di descrivere quello che succede a due ragazzi che pensavano di restare così per sempre e invece devono restare uomini. E’ nato così il brano. Jad l’ha sentito”. Proprio Dj Jad confessa: “ho rotto le scatole a J-Ax e andiamo a Sanremo” con il rapper che ha accettato “ho detto va bene, l’abbiamo sottoposto alla commissione ed è andata bene”.

Articolo 31 e i successi con “Tranqi Funky” e “Domani”

Il duo hip-hop degli Articolo 31, composto da J-Ax e DJ Jad, è nato nel 1990. Debuttano nel 1992 con “Nato per rappare/6 quello che 6” a cui segue nel 1993 l’album “Strade di città”. La svolta arriva l’anno dopo con il disco “Messa di respiri” che si fa notare dalla critica e dal pubblico per la presenza di brani come “Voglio una lurida”, “Un’altra cosa che ho perso” e la hit “Maria Maria”. Nel 1996 la consacrazione con “Così com’è”, album che vende più di 1 milione e mezzo di copie grazie alla presenza di hit senza tempo come “Tranqi Funky”, “Domani”, “2030” e “Il funkytarro”.

Seguono anni di grandissimi successi, tour e dischi importanti. Nel 2022 la conferma con l’album “Domani smetto” e due anni dopo con “Italiano medio”.











