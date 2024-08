Ormai è ufficiale, il rapper Artie 5ive ha ammesso di essere fidanzato con Anna Pepe: lui ha ammesso tutto durante un concerto per mettere fine ai rumor sulla crisi. Su TikTok si parlava infatti di una possibile rottura tra i due, nonostante nessuno degli artisti avesse mai confermato una relazione. Alla fine, la verità è arrivata proprio sul palco, quando Artie 5ive ha lasciato tutti a bocca aperta dicendo di essere “felicemente fidanzato”.

I fan hanno sono rimasti senza parole dopo la notizia: dopo mesi di sospetto era tutto vero! Tempo fa, infatti, la loro “ship” era una delle più amate e chiacchierate in assoluto, con un bacio in pubblico che aveva acceso le speranze di un fidanzamento. Lei, cantante a sua volta, ha appena pubblicato un album intitolato “Vera Baddie”, che ha fatto il boom di vendite, con un’estate interamente dedicata ad un tour per promuovere la sua musica. Nei commenti sotto ai loro post, però, non si parla altro che della bella notizia: la conferma della relazione tra Artie 5ive e Anna Pepe dopo tanti mesi di incertezza.

Artie 5ive e Anna Pepe fidanzati, parla lui: “Per quanto riguarda me io sono…”

A giugno 2024 Artie 5ive e Anna Pepe erano stati beccati dai fan mentre si baciavano teneramente durante un evento. Da quel giorno le voci sui due come coppia sono state tantissime ma i due cantanti non hanno mai voluto confermare al pubblico l’ufficialità della loro relazione. Al Nameless Festival, sempre nel mese di giugno, sono stati visti ancora insieme. Come hanno rivelato i fan, la loro chimica era pazzesca. Addirittura, un video li ritrae mentre lei è in braccio a lui e sorride innamorata.

Dopo tantissimi baci e party in cui sono stati spottati insieme, Artie 5ive e la cantante Anna Pepe hanno voluto finalmente comunicare al pubblico di essere ufficialmente fidanzati. “Per quanto riguarda me, io sono felicemente fidanzato” ha detto Artie 5ive, facendo il verso ai fan che hanno esordito con urla di stupore. Gli utenti, intanto, rimangono scatenatissimi, shockati dallo scoop in diretta davanti a tutti, anche se molti di loro si erano già accorti da tempo che tra Artie 5ive e la cantante era nato qualcosa in più di una semplice storia.

