Artigiano in Fiera 2019 Milano/ L’artigianato delle Marche, fra tradizione e novità

Sono moltissime le eccellenze italiane presente all’Artigiano in Fiera 2019, la mostra dell’artigiano di Milano iniziata sabato scorso, 30 novembre, e che si chiuderà questa domenica, con il gran finale dell’8 dicembre. All’interno degli immensi padiglione della Fiera di Rho, si possono trovare piccole realtà, ma la cui qualità raggiunge livelli a volte impensabili, come ad esempio le sneakers firmate “Natural Vanity”, un’azienda marchigiana fondata dalle sorelle Vanessa e Paola Marziali, che come ricorda IlGiorno.it, realizza una scarpa dal design molto moderno, e dai colori unici, in quanto tinta con colori naturali. Le colorazioni provengono infatti da piante ed erbe, così come i tessuti utilizzati, che sono tutti naturali, dal cotone, alla canapa, passando per le foglie di ananas. Altro marchio di qualità e di eccellenza è “Complit” di Mattia Antinori, che realizza dei cappelli che sono diventati un’icona a Parigi. Anche in questo caso parliamo di un’azienda marchigiana che unisce tradizione, innovazione e creativa, aggiunte ovviamente al “made in italy”, un marchio d’eccellenza in tutto il mondo.

ARTIGIANO IN FIERA 2019: L’ANTICA STAMPERIA CARPEGNA DI MANUELE

Altro marchio che merita senza dubbio attenzione, anch’esso originario delle Marche ma anche dell’Emilia Romagna, è quello dell’Antica Stamperia Carpegna di Manuele Francioni, stoffe stampate in maniera artigianale attraverso la tecnica degli stampi in legno, azienda presente sul mercato da ben sei generazioni. Come ricorda IlGiorno.it, l’azienda utilizza la tecnica della cosiddetta stampa a ruggine, molto diffusa nella provincia di Pesaro Urbino e Montefeltro, ma che oggi viene utilizzata in maniera molto rara. In poche parole gli artigiani utilizzano delle matrici di legno che vengono incise e intagliate a mano, dopo di che vengono immerse nel colore e posizionate sul tessuto da tingere; a quel punto vengono battute a mano con un mazzuolo. La stamperia produce coperte, tovaglie, copriletto e grembiuli, ma anche capi più moderni come t-shirt e scarpe.

