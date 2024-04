Artur Dainese e la guerra in Ucraina: “Mamma e nonna arrivate sane in Italia”/ “Per loro ho organizzato…”

Artur Dainese all’Isola dei Famosi 2024: “Mamma viaggiava per portare il pane a casa“

Artur Dainese, in questi primi giorni di Isola dei Famosi 2024, ha raccontato la sua difficile quanto commovente storia di vita. Di origini ucraine, il naufrago ha parlato del forte legame con la sua famiglia che è principalmente formata da donne. “Sono nato in Ucraina, sono cresciuto con mia nonna e mia zia – ha raccontato, come mostra una clip mandata in onda nella puntata di stasera – Mio padre non l’ho mai conosciuto, mia mamma viaggiava per portare il pane a casa, la vedevo poche volte all’anno e poi ripartiva. L’affetto di mia madre mi mancava“.

La svolta nella sua vita arriva con l’approdo in Italia, dove ha iniziato gli studi e un percorso di integrazione nel Paese: “A 16 anni sono venuto in Italia e ho iniziato a studiare. All’inizio è stato difficilissimo integrarmi, mi sentivo solo e poi è arrivata la guerra. Meno male che ero in Italia perché, se fossi stato in Ucraina, non sarei mai uscito“. Proprio la guerra tra Ucraina e Russia ha rappresentato un grande ostacolo per il modello che, fortunatamente, è riuscito a portare in Italia mamma e nonna: “Erano là e ho portato qua mia nonna e mia mamma. Ho organizzato per loro il viaggio, perché se andavo, rimanevo là. Grazie a Dio sono arrivate sane“.

Valentina, mamma di Artur Dainese: “Dà aiuto, telefona e si preoccupa“

Artur Dainese, ripercorrendo il suo vissuto all’Isola dei Famosi 2024, ha svelato quanto sia fondamentale e prezioso il suo supporto alla famiglia: “Le brutte circostanze hanno fatto sì che la mia piccola famiglia fosse unita. Sono l’unico uomo e ho tutto sulle mie spalle. Ho capito che comunque le persone, quelle importanti, oggi ci sono e domani no“. Una storia che ha colpito tutti i protagonisti in studio, compreso Dario Maltese che sottolinea, in riferimento al clima di guerra che domina l’attualità: “Come giustamente dici tu, tutto questo ci deve far riflettere“.

Anche Vladimir Luxuria ha elogiato il naufrago: “Ti assicuro che con questa azione hai già vinto nella tua vita“. Inoltre, a collegamento concluso con Artur, è intervenuta in studio anche la mamma del concorrente, Valentina. Visibilmente emozionata, ha speso alcune dolcissime parole su di lui: “Mio figlio è dolce, per me e per tutti. Lui è un uomo per la nostra famiglia, c’è solo lui. Dà aiuto, telefona, si preoccupa per me, per sua nonna. Lui è un bravo ragazzo, sono fiera di mio figlio“.











