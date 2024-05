Dario Maltese stronca Artur Dainese: “Sleale e scorretto!”/ “Se passa anche stavolta, mi alzo e me ne vado!”

Isola dei Famosi 2024, Dario Maltese contro Artur Dainese: “Sleale e scorretto!“

La nuova puntata dell’Isola dei Famosi 2024 di questa sera prende subito il via con l’annuncio dell’eliminato: chi tra Artur Dainese, Karina Sapsai, Linda Morselli, Edoardo Stoppa e Matilde Brandi lascia per sempre l’Honduras? Vladimir Luxuria si video-collega con i 5 nominati, posizionati su una barca che presto si porterà via uno solo di loro, ovvero l’eliminato di puntata. A seguire, rivolgendosi ai suoi opinionisti, chiede loro un pronostico e a sorprendere e subito la netta presa di posizione di Dario Maltese.

Il giornalista attacca senza mezzi termini Artur Dainese, da molti considerato non meritevole della finale: “Ti dico chi vorrei che andasse via, che è Artur: secondo me lui non merita di arrivare in finale, perché in questo gioco si è dimostrato sleale, scorretto, disposto a tradire per sua stessa ammissione e probabilmente coinvolto nella famosa sottrazione del cibo“. Poi, in maniera clamorosa, minaccia addirittura di lasciare lo studio in caso il modello dovesse essere salvato: “Se passa anche questa volta, io mi alzo e me ne vado“.

Vladimir Luxuria cerca subito di frenare l’impeto di Dario Maltese in studio, poi prende parola Sonia Bruganelli che invece vede una coerenza nel percorso di Artur Dainese all’Isola dei Famosi 2024: “Io credo che una delle due nuove ragazze, rispetto agli altri 3, non meriti la finale. E poi volevo dire una cosa per rispondere a Dario: Artur in realtà, invece, secondo me è stato molto coerente perché lui dall’inizio alla fine ha dichiarato che dei concorrenti non gliene importa niente. Lui deve piacere al pubblico a casa, e ci sta riuscendo“.

A seguire la Luxuria si ricollega con i naufraghi nominati e, ad uno ad uno, comunica i verdetti del televoto: i primi a salvarsi sono Edoardo Stoppa, Karina Sapsai e Matilde Brandi, restano dunque in ballo Artur Dainese e Linda Morselli. Alla fine, l’ultimo esito comunicato dalla conduttrice recita così: Artur salvo, Linda eliminata. Dario Maltese a quel punto esclama, alzandosi dalla sua postazione da opinionista: “Io l’ho detto e lo faccio: me ne vado“. Tuttavia, raggiunto da Vladimir Luxuria e dai cori e applausi del pubblico per lui, torna sui suoi passi ma ad una condizione: “Però lo controlliamo Artur adesso…“.











