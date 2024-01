DIRETTA AUSTRALIAN OPEN 2024/ Yastremska Zheng video streaming tv: Sabalenka prima finalista! (25 gennaio)

DIRETTA AUSTRALIAN OPEN 2024: ARYNA SABALENKA IN FINALE

Aryna Sabalenka è la prima finalista degli Australian Open 2024. La bielorussa ha vendicato la sconfitta subita nella finale degli Us Open da Coco Gauff, con una vittoria senza fronzoli: è finita 7-6 6-4, anche se nel primo set c’è stato movimento perché la Sabalenka per due volte ha avuto un break di vantaggio e nella seconda occasione ha servito sul 5-4, ma ha subito la reazione della Gauff che ha conquistato il tie break. Qui però la bielorussa è stata perfetta, infilando un 7-2 e prendendosi l’allungo; nel secondo set la Sabalenka ha già avuto tre occasioni per strappare il servizio alla statunitense ma l’occasione buona è poi arrivata nel nono gioco, qui la numero 2 Wta ha nuovamente servito sul 5-4 ma in questo caso ha chiuso.

Dunque, per Aryna Sabalenka si tratta della seconda finale Slam consecutiva, e della seconda volta in fila che arriva all’ultimo atto degli Australian Open: può ora fare il bis e partirà comunque favorita contro Qinwen Zheng o la qualificata ucraina Dayana Yastremska, che potrebbe replicare quanto era riuscito a Emma Raducanu agli Us Open di tre anni fa, ovvero arrivare in finale partendo dalle qualificazioni. La britannica poi aveva anche vinto lo Slam, ma questa è una storia che eventualmente terremo per sabato… (agg. di Claudio Franceschini)

AUSTRALIAN OPEN 2024 STREAMING VIDEO DIRETTA TV: COME VEDERE IL TORNEO

La diretta tv degli Australian Open 2024 è affidata a Eurosport: sarà dunque questa emittente a trasmettere le due semifinali, tecnicamente su Eurosport ma con possibile incursione su Eurosport 2 a seconda della programmazione, ricordando comunque che i due canali sono disponibili ai numeri 210 e 211 del decoder di Sky Sport, dunque per gli abbonati alla televisione satellitare. In assenza di un televisore ricordiamo che questa programmazione è inserita anche nella piattaforma DAZN, sempre riservata ai clienti per una visione in diretta streaming video; per tutte le informazioni utili sul torneo potete invece riferirvi al sito ufficiale all’indirizzo www.ausopen.com.

AUSTRALIAN OPEN 2024: LE SEMIFINALI FEMMINILI!

Le semifinali femminili agli Australian Open 2024 sono servite: giovedì 25 gennaio, a partire dalle ore 9:30 della mattina italiana, vivremo Gauff Sabalenka e Yastremska Zheng che ci diranno quale sarà la finale dello Slam del Melbourne Park. Due semifinali profondamente diverse: nella prima troviamo due giocatrici che sono nelle prime quattro posizioni del ranking Wta e hanno già vinto un Major a testa, Aryna Sabalenka difende il titolo vinto qui l’anno scorso mentre Coco Gauff si è presa gli ultimi Us Open, tra l’altro battendo la bielorussa (in rimonta) nell’ultimo atto.

Una semifinale che inevitabilmente farà uscire quella che sarà la favorita per la finale, ma questo è un discorso che va sempre fatto sulla carta. Dall’altra parte, un grande inedito: Dayana Yastremska è una classe 2000 che non aveva mai raggiunto nemmeno i quarti di uno Slam – aveva giocato gli ottavi a Wimbledon quando aveva 19 anni – Qinwen Zheng lo scorso settembre aveva fatto i quarti agli Us Open e ha confermato la sua crescita esponenziale, tanto che da lunedì sarà la nuova numero 10 della classifica mondiale. Aspettiamo che le due semifinali femminili nella diretta degli Australian Open 2024 si giochino, sapendo che sarà comunque un grande spettacolo.

DIRETTA AUSTRALIAN OPEN 2024: SITUAZIONE E CONTESTO

Sono dunque due semifinali diverse quelle che vivremo agli Australian Open 2024, ma ugualmente intriganti: nella parte alta del tabellone è successo davvero di tutto, perché le due super favorite Iga Swiatek e Elena Rybakina sono state eliminate presto per mano di Linda Noskova e Anna Blinkova, quest’ultima nella storia insieme alla kazaka per aver giocato il tie break più lungo nella storia degli Slam, terminato 22-20 al terzo set. A quel punto era tutto possibile; Elina Svitolina ha dato forfait contro la Noskova mentre la Yastremska si è presa lo scalpo di Victoria Azarenka, due volte campionessa qui, e poi ha fatto fuori la giovanissima ceca.

L'ucraina parte sfavorita contro la Zheng, ma è la prima semifinale Slam per entrambe: giusto dire che si parta alla pari o quasi. Gauff Sabalenka come già detto è uno show: sarebbe mancare di rispetto alle altre due giocatrici dire che si tratta di una finale anticipata, ma di fatto lo scenario degli Australian Open 2024 al femminile è questo perché statunitense e bielorussa hanno decisamente più delle altre. Coco Gauff in poco tempo ha raggiunto uno status di prima grandezza e lo sta anche confermando – potrebbe essere la seconda finale consecutiva in un Major – Aryna Sabalenka stupisce per la straordinaria regolarità ed è già anche stata numero 1 Wta per otto settimane. Staremo a vedere…











