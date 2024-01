Diretta Zheng Sabalenka/ Finale Australian Open 2024 streaming video tv: per il titolo! (oggi 27 gennaio)

DIRETTA ZHENG SABALENKA: FINALE FEMMINILE AGLI AUSTRALIAN OPEN 2024!

Zheng Sabalenka è la finale femminile degli Australian Open 2024: sulla Rod Laver Arena, il campo principale del Melbourne Park, si giocherà alle ore 9:30 italiane di sabato 27 gennaio e naturalmente il match varrà per il titolo dello Slam, il primo della stagione. Sarà una finale interessante: da una parte troviamo la grande favorita, Aryna Sabalenka, che è la numero 2 del ranking Wta e che può difendere il titolo, finora unico Major in bacheca, vinto qui lo scorso anno per aprire un 2023 che l’ha vista raggiungere anche la finale degli Us Open e soprattutto giocare almeno la semifinale in tutti i quattro Slam, una straordinaria prova di regolarità che nel tennis femminile è tutt’altro che scontata – ma le grandi semifinali consecutive sono già sei partendo da Flushing Meadows 2022, con tre finali raggiunte.

Dall’altra parte ecco una sorpresa: Qinwen Zheng è testa di serie numero 12 nel tabellone degli Australian Open 2024 ma prima di questo Major aveva giocato solo i quarti di finale di uno Slam (gli ultimi Us Open: battuta nettamente dalla Sabalenka nell’unico incrocio tra le due), da lunedì sarà sicuramente la settima giocatrice al mondo e potrebbe anche arrivare in sesta posizione. Sta riscrivendo la storia del tennis cinese (più o meno, ci deve ancora arrivare) e in pochi si aspettavano che potesse raggiungere la finale a Melbourne, ma nella seconda parte del 2023 ha raggiunto quattro finali Wta e ne ha vinte due. Vedremo cosa succederà nell’attesissima diretta di Zheng Sabalenka, finale femminile degli Australian Open 2024.

ZHENG SABALENKA STREAMING VIDEO DIRETTA TV: COME VEDERE LA FINALE DEGLI AUSTRALIAN 2024

La diretta tv di Zheng Sabalenka, finale femminile agli Australian Open 2024, sarà trasmessa su Eurosport che è l’emittente che ha garantito la messa in onda dei match nelle due settimane del torneo: nello specifico il canale sarà quello principale, al numero 210 del decoder di Sky e dunque riservato agli abbonati alla televisione satellitare. In assenza di un televisore ricordiamo che questa programmazione è inserita anche nella piattaforma DAZN, sempre riservata ai clienti per una visione in diretta streaming video; per tutte le informazioni utili su questo match, e un ideale riassunto su come siano andate le cose agli Australian Open 2024, potete invece riferirvi al sito ufficiale all’indirizzo www.ausopen.com.

DIRETTA ZHENG SABALENKA AUSTRALIAN OPEN 2024: SITUAZIONE E CONTESTO

La diretta di Zheng Sabalenka è servita: la finale degli Australian Open 2024 ci presenta la possibilità che la bielorussa vinca per la seconda volta questo Slam, anche se poi non riuscirà a sorpassare Iga Swiatek in vetta al ranking sarebbe già una bellissima soddisfazione. Delle big, la Sabalenka è l’unica che agli Australian Open 2024 abbia rispettato le premesse; non solo, come già detto dal 2021 la bielorussa ha iniziato a essere straordinariamente regolare nei tornei che contano, facendo finalmente il grande salto di qualità. Toltasi il peso di vincere il primo Major, e giovedì di vendicare la sconfitta di New York contro Coco Gauff, adesso per la Sabalenka è vicino il momento di raddoppiare la posta, anche se il match di oggi è tutto da giocare.

Qinwen Zheng diventa la seconda cinese in una finale Slam: Na Li ne ha giocate quattro, tre di queste agli Australian Open dove ha vinto il suo unico Major (nel 2014). La Zheng raggiunge la connazionale anche come presenza nella Top Ten del ranking Wta, ma c’è un particolare: la Li ha vinto raggiunto la prima finale, poi vinta al Roland Garros 2011, a 29 anni mentre la Zheng lo fa a 21 compiuti da poco, avendo poi tanto altro margine per superare la sua connazionale. Sarà chiaramente durissima, perché la concorrenza non manca e spesso abbiamo visto questi exploit cadere nel vuoto o comunque non trovare quella costanza che ha invece trovato la Sabalenka. La quale nella finale degli Australian Open 2024 parte chiaramente favorita, ma il match è tutto da giocare…











